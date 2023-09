Kamangha-manghang Bagong Mosaic ng Lunar Surface na Inihayag ng NASA

Ibinahagi kamakailan ng NASA ang isang nakamamanghang bagong mosaic ng lunar surface sa Instagram page nito. Ang mosaic, na pinamagatang "Moonlight Sonata," ay ginawa gamit ang mga larawang nakunan ng dalawang Moon orbiting camera - ang Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) at ShadowCam.

Ayon sa space agency, ang mosaic ay nagbibigay ng aerial view ng lunar surface, na nagpapakita ng mga kulay ng itim, puti, at kulay abo. Ang Shackleton Crater, na matatagpuan sa kanang ibabang bahagi ng imahe, ay partikular na kapansin-pansin. Ang detalyadong koleksyon ng imahe mula sa ShadowCam ay nagbibigay-daan sa mga manonood na obserbahan ang permanenteng may anino na mga lugar sa loob ng panloob na sahig at dingding ng crater. Sa kaibahan, ang mga lugar na naliliwanagan ng araw, tulad ng gilid at gilid ng bunganga, ay nakuha ng LROC.

Ibinahagi ng NASA ang isang maikling paglalarawan ng mosaic sa Instagram kasama ang larawan. Ang post, na umani ng halos 250,000 likes mula nang i-post ito 12 oras na ang nakakaraan, ay nakatanggap ng napakaraming komento mula sa namangha na mga manonood. Marami ang nagpahayag ng kanilang pagkamangha sa nakamamanghang tanawin, habang ang iba ay pinuri ang NASA para sa trabaho nito.

Nagtanong ang isang user tungkol sa isang kilalang puting bilog sa loob ng mosaic, na kinilala ng NASA bilang Shackleton Crater. Ang nakakaakit na post ay nakabuo ng iba't ibang mga reaksyon, mula sa pagkahumaling hanggang sa paghanga.

Ang pinakabagong pagbabahagi ng Instagram na ito ay isa pang halimbawa ng kakayahan ng NASA na akitin at turuan ang madla nito gamit ang mga nakamamanghang visual ng kalawakan at mga celestial na katawan. Ang pare-parehong pakikipag-ugnayan ng space agency sa mga platform ng social media tulad ng Instagram ay nagbibigay-daan dito upang kumonekta sa mga tao sa buong mundo at magsulong ng interes sa paggalugad sa kalawakan.

Pinagmulan: NASA Instagram

Kahulugan:

1. Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) – isang instrumento sakay ng Lunar Reconnaissance Orbiter spacecraft na idinisenyo upang kumuha ng mga larawang may mataas na resolution ng ibabaw ng Buwan.

2. ShadowCam – isang instrumento ng NASA na nakasakay sa spacecraft ng Korea Aerospace Research Institute na tinatawag na Danuri, na responsable sa pagkuha ng detalyadong koleksyon ng imahe ng mga lugar na may anino ng Buwan.

3. Shackleton Crater – isang malaking impact crater na matatagpuan malapit sa lunar south pole, na kilala sa mga permanenteng anino nitong rehiyon.