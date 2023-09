Nagsasanay Tumakbo ang mga Astronaut ng NASA para Ilunsad ang Pad para sa Moon Mission

By

Apat na astronaut na naghahanda para sa Artemis II mission, na nakatakdang pumunta sa buwan sa susunod na taon, ay nagpraktis kamakailan sa launch pad sa mga bagong sasakyang pang-transport ng crew sa Kennedy Space Center. Ang mga astronaut, kabilang ang mga astronaut ng NASA na sina Reid Wiseman, Victor Glover, at Christina Koch, gayundin ang Canadian astronaut na si Jeremy Hansen, ay nakasuot ng orange na mga spacesuit at sumakay sa mga sasakyang pangtransportasyon ng crew mula sa Neil A. Armstrong Operations at Checkout Building upang Ilunsad ang Pad 39 -B.

Ang dry run ay isinagawa upang ipakita ang mga normal na pamamaraan sa araw ng paglulunsad bilang paghahanda para sa misyon, na maaaring ilunsad noong Nobyembre 2024. Ang Artemis II mission ang magiging unang crewed flight sa malakas na Space Launch System rocket ng NASA, na may mga astronaut na nakasakay sa Orion kapsula ng espasyo. Ang misyon ay binalak na maging isang 10-araw na paglalakbay sa paligid ng buwan, ngunit walang mga plano para sa isang lunar landing.

Ang misyon ng Artemis III, na binalak na ibalik ang mga tao sa lunar surface sa unang pagkakataon mula noong 1972, ay aasa sa Starship spacecraft ng SpaceX bilang human landing system. Gayunpaman, ang Starship spacecraft ay nasa ilalim pa rin ng pag-unlad at inaasahang magiging handa sa Disyembre 2025.

Susundan ng misyon ng Artemis II ang matagumpay na uncrewed test flight ng Artemis I, na nagtulak sa mga limitasyon ng Orion spacecraft upang matiyak ang kaligtasan ng mga tao na pasahero. Ang Orion capsule at ang European service module para kay Artemis II ay nasa Kennedy Space Center na, ngunit hindi magiging handa hanggang Abril. Ang core stage booster ay naghihintay ng transportasyon mula sa NASA's Michoud Assembly Facility, habang ang dalawang solid rocket booster ay dinadala ng tren mula sa Utah.

Sinimulan ng mga technician ng NASA na ikonekta ang apat na RS-25 na makina, na na-convert mula sa Space Shuttle Program, hanggang sa base ng pangunahing yugto. Ang pangunahing yugto ay inaasahang darating sa Nobyembre, at ang pagsasalansan ng Space Launch System ay magsisimula sa Pebrero 2024 sa Kennedy Space Center's Vehicle Assembly Building.

