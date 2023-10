Psyche Mission ng NASA: Paggalugad sa Isang Asteroid na Mayaman sa Metal

Inilunsad kamakailan ng NASA ang Psyche mission, isang spacecraft na naglalakbay sa asteroid belt upang pag-aralan ang isang asteroid na kilala bilang Psyche. Ang partikular na asteroid na ito ay pinaniniwalaan na mayaman sa metal, na ginagawa itong isang natatanging bagay ng pag-aaral para sa mga siyentipiko. Ang misyon ay naglalayong makakuha ng mga insight sa komposisyon at core ng mga planeta na katulad ng sa atin.

Si David Lawrence, isang punong propesyonal na miyembro ng kawani sa Applied Physics Laboratory ng Johns Hopkins University, ay ang nangungunang imbestigador para sa isa sa mga instrumento sakay ng Psyche spacecraft. Ang instrumento, isang gamma ray at neutron spectrometer, ay makakatulong sa pagsusuri sa komposisyon ng asteroid.

Hippos: Makapangyarihang Panga, Hindi Mahusay na Chewer

Sa kabila ng kanilang malalakas na panga at nakakatakot na ngipin, ang mga hippos ay nakakagulat na hindi mahusay na mga chewer. Ang isang pag-aaral na inilathala sa PLOS One ay nagpapakita na ang mga hippos ay nakikipagpunyagi sa paggalaw ng paggiling na kinakailangan para sa mahusay na pagnguya ng kanilang pagkain. Ang kanilang kakayahan sa pagnguya ay tila isinakripisyo pabor sa paggamit ng kanilang mga panga sa pakikipaglaban.

Si Marcus Clauss, isang propesor sa Unibersidad ng Zurich, at ang kanyang mga kasamahan ay nagsagawa ng pag-aaral. Natuklasan nila na ang mga hippos ay may mga kakaibang katangian na nagbibigay-daan sa kanila na magpuwersa sa kanilang mga panga ngunit hindi ngumunguya sa tradisyonal na kahulugan.

Ang Kapangyarihan ng Pag-synchronize ng Musika

Ang pakikinig sa musika ay hindi lamang nagdudulot ng kasiyahan ngunit lumilikha din ng mga nakabahaging karanasan sa mga tagapakinig. Ang isang pag-aaral na isinagawa ni Wolfgang Tschacher, isang psychologist sa Unibersidad ng Bern, ay nagpapakita na ang mga taong dumadalo sa mga konsiyerto ng klasikal na musika ay nag-synchronize ng kanilang mga paggalaw, tibok ng puso, at bilis ng paghinga. Ang pag-synchronize na ito ay malalim na nakaugat sa ating ebolusyonaryong nakaraan.

Gumamit si Tschacher ng mga naisusuot na sensor at teknolohiya ng motion capture upang sukatin ang mga tugon ng audience ng concert. Ang kanyang pananaliksik, na inilathala sa Scientific Reports, ay nagbibigay ng mga pananaw sa malalim na epekto ng musika sa mga proseso ng pisyolohikal ng tao at mga kolektibong karanasan.

Cicadas: Isang Booming Epekto sa Ecosystem

Ang panaka-nakang paglitaw ng mga cicadas tuwing 17 taon ay may makabuluhang kahihinatnan para sa mga ekosistema ng kagubatan. Ang pananaliksik na isinagawa ng biologist na si Zoe Getman-Pickering sa George Washington University ay nagpapakita na kapag lumitaw ang mga cicadas, nagbibigay sila ng maraming mapagkukunan ng pagkain para sa iba't ibang mga hayop, kabilang ang mga ibon. Ito ay humahantong sa pagbaba ng predation ng ibon sa mga caterpillar, na nagreresulta sa mas maraming pagkasira ng dahon sa mga puno ng oak.

Ang pag-aaral, na inilathala sa Science, ay nagha-highlight sa kumplikadong mga epekto ng cascading na mayroon ang cyclical population booms ng cicadas sa ecosystem.

Deep Sea Mining: Pagtimbang ng mga Panganib at Gantimpala

Mayroong lumalaking komersyal na interes sa pagmimina ng mahahalagang metal mula sa malalim na sahig ng karagatan. Gayunpaman, ang mga kamakailang ekspedisyon ay nagsiwalat din na ang mga deep-sea ecosystem ay tahanan ng bihira at maselan na mga anyo ng buhay. Natuklasan ng mga mananaliksik na naggalugad ng mga hydrothermal vent na mayaman sa mineral sa Karagatang Pasipiko ang mga tirahan ng kweba sa ilalim ng lupa na puno ng buhay. Ang mga tirahan na ito ay posibleng konektado, na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa karagdagang pagsisiyasat bago maganap ang anumang aktibidad sa pagmimina.

Sa ibang uri ng kapaligiran, na tinatawag na polymetallic nodules, ang mga mahahalagang mineral ay nakakalat sa sahig ng dagat. Tinataya ni Muriel Rabone, mula sa Natural History Museum sa London, at ng kanyang mga kasamahan na maaaring mayroong libu-libong hindi kilalang species na naninirahan sa at malapit sa mga nodule na ito. Ang pag-aaral, na inilathala sa Current Biology, ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga ecosystem na ito bago pagsamantalahan ang kanilang mga potensyal na mapagkukunan.

