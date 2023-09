SLS Rocket Itinuring na "Hindi Mabibili" ng Mga Opisyal ng NASA, Inihayag ng Ulat ng Pamahalaan

By

Ang isang kamakailang ulat mula sa US Government Accountability Office (GAO) ay nagsiwalat na ang mga nakatataas na opisyal ng NASA ay itinuturing na ang Space Launch System (SLS) rocket ng ahensya ay "hindi abot-kaya" sa kasalukuyang mga antas ng gastos. Ang ulat ay nagtataas ng mga alalahanin tungkol sa transparency ng mga patuloy na gastos ng programa at itinatampok ang kakulangan ng kalinawan tungkol sa kung sinong mga opisyal ang gumawa ng mga paghahabol na ito.

Ang mga tagapagsalita ng NASA ay hindi pa nagkomento sa ulat.

Gayunpaman, kinikilala ng ulat ng GAO na kinikilala ng NASA ang pangangailangang pahusayin ang pagiging affordability ng SLS program. Kasama sa plano ng NASA na tugunan ang isyung ito ang mga pagsisikap na patatagin ang iskedyul ng paglipad, pataasin ang kahusayan, hikayatin ang pagbabago, at isaayos ang mga diskarte sa pagkuha upang mabawasan ang panganib sa gastos.

Ang rocket ng SLS ay isang mahalagang bahagi ng programang Artemis ng NASA, na naglalayong magtatag ng base sa buwan at magsagawa ng karagdagang mga misyon sa paggalugad at pang-agham. Bagama't matagumpay ang unang pagsubok na paglulunsad ng SLS, na kilala bilang Artemis I, ang programa ay nahaharap sa mga batikos mula sa mga tagapagbantay ng gobyerno para sa mga isyu sa pagkontrata, pag-overrun sa gastos, at kawalan ng transparency.

Iminumungkahi ng ulat ng GAO na dapat bumuo ang NASA ng baseline ng gastos upang makuha ang mga gastos sa produksyon para sa mga misyon gamit ang SLS Block I rocket. Gayunpaman, hindi pa ganap na ipinatupad ng NASA ang rekomendasyong ito, ayon sa ulat.

Sa ngayon, humigit-kumulang $12 bilyon ang ginastos sa pagbuo ng SLS rocket, at humiling ang NASA ng mahigit $11 bilyon sa kamakailang panukalang badyet nito upang suportahan ang programa para sa susunod na apat na taon.

Ang ulat ay tumatawag ng pansin sa pangangailangan para sa NASA na tugunan ang affordability ng SLS program at pagbutihin ang transparency upang matiyak ang pangmatagalang sustainability nito.

Pinagmumulan:

– Ulat ng US Government Accountability Office (GAO).

– Mga tagapagsalita ng NASA