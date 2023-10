Ang Hinaharap ng Mars Sample Return Mission ng NASA sa Pagdududa, Ayon sa Scathing Review

Ang mga plano ng NASA para sa Mars Sample Return (MSR) mission, na nakatakdang ilunsad sa 2028, ay tinanong ng Independent Review Board ng ahensya. Itinatampok ng ulat ang mga teknikal na problema, tumataas na badyet, at hindi makatotohanang timetable ng paglulunsad bilang mga pangunahing isyu na kinakaharap ng misyon.

Ang misyon ng MSR ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng NASA at ng European Space Agency at itinuturing na isang mahalagang hakbang sa paggalugad ng Mars. Kabilang dito ang Perseverance Rover ng NASA, na nakakolekta na ng mga sample ng Martian at idineposito ang mga ito sa ibabaw ng planeta. Ang mga sample na ito ay kukunin at ibabalik sa Earth ng MSR mission.

Ang orihinal na tinantyang $4 bilyon, ang halaga ng MSR mission ay tumaas na ngayon sa tinatayang $5.3 bilyon. Tinutukoy ng ulat ng lupon ng pagsusuri ang mga problema sa pagsulong, organisasyon, pag-iiskedyul, at pagpopondo ng misyon. Ayon sa ulat, ang misyon ay itinatag na may hindi makatotohanang badyet at mga inaasahan sa iskedyul, na ginagawang imposible ang petsa ng paglulunsad sa 2028.

Ang paglipat ng paglulunsad sa susunod na magagawang window sa 2030 ay magtataas sa gastos ng misyon sa $8-11 bilyon, na maglalagay ng malaking presyon sa badyet ng NASA para sa planetaryong agham. Ang isa pang opsyon na iminungkahi ng board ay ang gumamit ng dalawang lander sa halip na isa upang ibalik ang mga sample, ngunit ito ay higit pang magpapahaba sa timeline at magpapataas ng mga gastos.

Inirerekomenda ng ulat na suriin ng NASA ang pamamahala at istruktura ng organisasyon ng misyon upang mapabuti ang pananagutan. Binibigyang-diin din nito ang pangangailangan para sa NASA na mas mahusay na makisali at maiparating ang kahalagahan ng misyon ng MSR sa publiko.

Bilang tugon sa mga natuklasan ng lupon ng pagsusuri, ang NASA ay nagtalaga ng isang pangkat ng pagsusuri na pinamumunuan ni Sandra Connelly, ang kinatawang tagapangasiwa ng ahensiya para sa agham, upang tugunan ang mga isyung itinaas. Nilalayon ng koponan na mag-publish ng isang ulat sa Marso sa susunod na taon. Samantala, naantala ng NASA ang pagkumpirma sa opisyal na gastos at iskedyul ng misyon.

Hindi ito ang unang pagkakataon na ang MSR mission ay nahaharap sa kritisismo. Noong Hulyo, ang US Senate Appropriations Committee ay nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa mga teknikal na hamon at pagtaas ng mga gastos, na nagtuturo sa NASA na magbigay ng mga opsyon upang baguhin o i-scale pabalik ang misyon kung hindi ito mananatili sa loob ng badyet.

Ang MSR mission ay nahaharap din sa kompetisyon mula sa China, na nagpaplano ng sarili nitong Mars sample return mission na nakatakdang ilunsad sa bandang 2030.

Pinagmumulan:

– Ulat ng NASA Independent Review Board

– US Senate Appropriations Committee