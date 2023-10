Naghahanda ang Lucy Spacecraft ng NASA para sa Close Encounter sa Asteroid Dinkinesh

Naghahanda na ang Lucy spacecraft ng NASA para sa kauna-unahang close-up na engkwentro nito sa isang asteroid. Sa ika-1 ng Nobyembre, lilipad ito sa pamamagitan ng asteroid na Dinkinesh at susubukan ang mga instrumento nito bilang paghahanda para sa mga pagbisita sa hinaharap sa mga Trojan asteroid na umiikot sa araw sa tabi ng Jupiter. Ang Dinkinesh, na may sukat na wala pang kalahating milya ang lapad, ay matatagpuan sa pangunahing sinturon ng mga asteroid sa pagitan ng mga orbit ng Mars at Jupiter.

Sa panahon ng paglipad, ang pangunahing pokus ay ang pagsubok sa terminal-tracking system ng spacecraft, na magbibigay-daan dito na awtomatikong subaybayan ang asteroid at panatilihin ito sa view ng mga instrumento. Mangongolekta ng data ang spacecraft gamit ang high-resolution na camera at thermal-infrared camera nito. Gagamitin din nito ang terminal-tracking system upang subaybayan ang asteroid sa huling walong minuto ng engkwentro at mangolekta ng data gamit ang color imager at infrared spectrometer nito.

Ang pagtatagpo na ito kay Dinkinesh ay nagsisilbing pagsubok para sa mga sistema ni Lucy bago ito lumipat sa mga pangunahing target nito, ang Jupiter Trojan asteroids. Ang layunin ng misyon ni Lucy ay suriin ang mga hindi pa na-explore na asteroid na ito na umiikot sa araw sa dalawang "kawan" sa unahan at likod ng Jupiter. Bago makarating sa Trojan asteroids, magkakaroon si Lucy ng isa pang flyby ng isang pangunahing belt asteroid na tinatawag na Donaldjohanson sa 2025 para sa mga karagdagang in-flight na pagsubok.

Ang nakuhang data mula sa Dinkinesh encounter ay hindi lamang magbibigay ng mahahalagang resulta ng pagsubok sa engineering ngunit potensyal din na mag-alok ng mga insight sa koneksyon sa pagitan ng mas malalaking pangunahing belt asteroid at mas maliliit na near-Earth asteroid. Pagkatapos ng engkwentro, magpapatuloy si Lucy sa landas nito sa paligid ng araw, babalik sa paligid ng Earth para sa gravity assist sa 2024 bago maabot ang Jupiter Trojan asteroids noong 2027.

Ang unang malapit na pagtatagpo kay Dinkinesh ay nagmamarka ng isang kapana-panabik na milestone para sa misyon ni Lucy, habang sinisimulan ng spacecraft ang paglalakbay nito sa paggalugad at pagtuklas sa asteroid belt.

Pinagmumulan:

– https://www.nasa.gov/lucy