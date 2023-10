Naghahanda ang Lucy Probe ng NASA para sa Pakikipagtagpo sa Asteroid Dinkinesh

By

Ang Lucy probe ng NASA ay naghahanda para sa paparating nitong paglipad ng asteroid Dinkinesh sa ika-1 ng Nobyembre. Matatagpuan ang Dinkinesh sa pangunahing asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter at magiging unang hinto sa misyon ni Lucy na bumisita sa siyam na iba pang mga bato sa kalawakan, na kilala bilang mga Trojan asteroid. Ang makabagong Terminal Tracking System ng spacecraft ay susubukin sa panahon na ito, dahil kailangan nitong tumpak na ituro ang mga instrumento nito sa mga asteroid habang lumilipad.

Sa panahon ng paglapit nito sa Dinkinesh, si Lucy ay maglalakbay sa isang hindi kapani-paniwalang bilis na 10,000 mph, na ginagawa itong isang mapaghamong gawain upang mapanatili ang tamang pagkakahanay sa asteroid. Gayunpaman, ang engkwentro na ito ay nagsisilbing isang "dress rehearsal" para sa hinaharap na pakikipagtagpo ni Lucy sa mga Trojan asteroids, dahil ang geometry ng flyby ay katulad ng inaasahan sa mga engkwentro na iyon.

Ang Dinkinesh mismo ay isang maliit na asteroid, na may sukat na 0.5 milya lamang ang lapad. Ito ang magiging pinakamaliit na pangunahing belt na asteroid na nakunan ng larawan nang malapitan ng isang spacecraft. Sa kabila ng laki nito, naniniwala ang Lucy team na magbibigay si Dinkinesh ng mahalagang data para sa misyon.

Kapag nakumpleto na ang flyby, aalis si Lucy mula sa pangunahing asteroid belt at babalik sa Earth para sa isang gravity assist sa Disyembre 2024, na magtutulak dito patungo sa mga Trojan asteroid. Magkakaroon si Lucy ng isa pang flyby ng isang pangunahing belt asteroid sa 2025 bago tuluyang maabot ang Jupiter Trojan asteroids sa 2027.

Ang pakikipagtagpo kay Dinkinesh ay nagmamarka ng isang mahalagang milestone para sa misyon ni Lucy, dahil sinusubok nito ang mga instrumento at navigational system ng spacecraft. Ang misyon na ito ay naglalayong i-unlock ang mga lihim ng maagang solar system at magbigay ng liwanag sa pagbuo at ebolusyon ng ating sariling planeta. Sa bawat paglipad, magtitipon si Lucy ng mahalagang data na makakatulong sa mga siyentipiko na pagsama-samahin ang kasaysayan ng ating cosmic neighborhood.

Pinagmumulan:

– Credit ng larawan: Robert Lea/NASA