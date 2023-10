Ang Lucy Spacecraft ay Malapit sa Unang Asteroid Encounter sa 12-Taong Paglalakbay Nito

Ang Lucy spacecraft, sa kanyang ambisyosong 12-taong misyon na bisitahin ang walong magkakaibang asteroid, ay patuloy na nagsasara sa unang target nito. Pagkatapos maglakbay ng mahigit 33 milyong milya (54 milyong kilometro) mula nang ilunsad ito noong Oktubre 2021, ang Lucy ay nasa 4.7 milyong milya (7.6 milyong kilometro) na ngayon ang layo mula sa destinasyon nito, isang maliit na asteroid na tinatawag na Dinikinesh. Gayunpaman, mayroon pa ring 16 milyong milya (25 milyong kilometro) si Lucy na takpan bago ito makarating sa Dinikinesh noong Nobyembre 1, ayon sa NASA.

Sa mga nakalipas na linggo, naobserbahan ng Lucy mission team ang pagtaas ng ningning habang ang spacecraft ay papalapit sa asteroid. Nakuha ni Lucy ang unang sulyap kay Dinikinesh noong Setyembre 3 at unti-unting sumusulong ito mula noon. Ang high-resolution na camera ng spacecraft, ang L'LORRI, ay ginamit upang kumuha ng serye ng mga larawan bilang bahagi ng isang optical navigation program. Tinutukoy ng program na ito ang relatibong posisyon ng spacecraft at ang target nito sa pamamagitan ng pagsusuri sa nakikitang posisyon ng asteroid laban sa background ng bituin, na tinitiyak ang isang tumpak na paglipad.

Kamakailan, si Lucy ay gumawa ng isang maliit na trajectory correction maneuver noong Setyembre 29, na nag-adjust sa bilis nito ng humigit-kumulang 0.1 milya bawat oras (6 na sentimetro bawat segundo). Ang pagsasaayos na ito ay magbibigay-daan kay Lucy na makapasa sa loob ng 265 milya (425 kilometro) ng asteroid habang lumilipad ito. Kung kinakailangan, ang mga karagdagang pagsasaayos ng trajectory ay maaaring gawin sa Oktubre.

Sa kabila ng pansamantalang pag-blackout ng komunikasyon na naganap sa pagitan ng Oktubre 6 at kalagitnaan ng Oktubre nang dumaan ang spacecraft sa likod ng Araw mula sa pananaw ng Earth, nagpatuloy si Lucy sa pagkolekta ng mga larawan ng asteroid. Ang mga larawang ito ay ipapadala sa Earth kapag ang komunikasyon kay Lucy ay naitatag muli.

Ang Dinikinesh, isang maliit na asteroid sa pangunahing asteroid belt, ay may sukat lamang na halos kalahating milya ang lapad (1 kilometro). Idinagdag ito sa itinerary ng misyon ng Lucy upang subukan ang terminal tracking system ng spacecraft, na nagbibigay-daan sa tumpak na imaging sa panahon ng mga high-speed encounter sa mga asteroid.

Ang paglalakbay ni Lucy sa mga Trojan asteroid ay magsisimula sa 2027, simula sa pagbisita sa Eurybates at sa binary partner nitong si Queta. Susundan ito ng mga pakikipagtagpo kay Polymele at sa binary partner nitong si Leucus, gayundin kay Orus at sa binary na pares na Patroclus at Menoetius. Ang Trojans ay isang pangkat ng mga asteroid na humahantong at humahabol sa Jupiter sa panahon ng pag-ikot nito sa paligid ng Araw.

Ang misyon ng Lucy, na pinangalanan sa sikat na Australopithecine fossil na natuklasan noong 1974, ay naglalayong palalimin ang ating pag-unawa sa unang bahagi ng kasaysayan ng ating solar system sa pamamagitan ng pagtuklas sa magkakaibang mga asteroid na ito. Ang Dinikinesh, ang unang target nito, ay pinili upang ipakita ang mga kakayahan ng spacecraft at pinuhin ang mga kakayahan nito sa pag-imaging sa panahon ng mga high-speed encounter sa mga asteroid.

