Ilunsad ng NASA ang Laser Communications System sa International Space Station

Naghahanda ang NASA na magpadala ng isang laser communications system sa International Space Station (ISS) sa susunod na buwan. Ang system, na kilala bilang ILLUMA-T, ay mai-install sa panlabas na module ng ISS. Ang layunin nito ay ipakita ang mataas na data rate ng mga komunikasyon sa laser mula sa istasyon ng espasyo hanggang sa Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) ng NASA, na pagkatapos ay ipapadala ang data pabalik sa Earth.

Ang LCRD, na inilunsad noong 2021, ay kasalukuyang nagpapadala ng data sa Earth mula sa geosynchronous orbit sa bilis na 1.2 Gbps. Bilang isang relay satellite, pinapayagan ng LCRD ang mga misyon sa kalawakan na ipadala ang kanilang data sa pamamagitan ng mga laser link sa relay, na pagkatapos ay ipinapadala ito sa mga istasyon sa lupa sa Earth. Ang kumbinasyon ng ILLUMA-T at LCRD ay magtatatag ng unang two-way laser communications relay system ng NASA.

Ang bentahe ng mga sistema ng laser sa mga tradisyonal na pamamaraan ng komunikasyon ay nag-aalok sila ng mas mataas na mga rate ng data habang mas magaan at nangangailangan ng mas kaunting kapangyarihan. Ito ay partikular na kapaki-pakinabang kapag nagdidisenyo ng spacecraft.

Ang ILLUMA-T payload ay pinamamahalaan ng Goddard Space Flight Center ng NASA, sa pakikipagtulungan sa Johnson Space Center at sa Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory para sa Space Communications and Navigation (SCaN). Ang paglulunsad ng sistema ng komunikasyon ng laser ay naka-iskedyul para sa ika-5 ng Nobyembre, sakay ng SpaceX Dragon spacecraft mula sa Kennedy Space Center ng NASA sa Florida.

Bukod sa ILLUMA-T, magdadala din ang Dragon spacecraft ng iba pang mga eksperimento, hardware, at mga supply para sa Expedition 70 crew. Ang isang naturang eksperimento ay ang Atmospheric Waves Experiment (AWE), na susukat sa mga katangian at paggalaw ng mga atmospheric gravity wave. Nilalayon ng AWE na pahusayin ang ating pag-unawa sa kapaligiran, lagay ng panahon, klima, at bumuo ng mga estratehiya upang mabawasan ang mga epekto ng lagay ng panahon sa kalawakan.

