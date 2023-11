Ang Bagong Pag-aaral ay Nagpapakita ng Mga Organikong Molekulo at Asin sa Jupiter's Moon Ganymede

By

Ang Juno mission ng NASA ay nakagawa ng isang groundbreaking na pagtuklas sa Ganymede, isa sa mga buwan ng Jupiter. Natukoy ng Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spectrometer ng spacecraft ang pagkakaroon ng mga organikong molekula at mineral salt sa ibabaw ng buwan. Ang paghahanap na ito ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa pagbuo ng Ganymede at ang komposisyon ng malalim na karagatan nito.

Ang mga nakaraang obserbasyon mula sa mga teleskopyo at spacecraft ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng mga asin at organiko sa Ganymede, ngunit ang spatial na resolusyon ng mga datos na iyon ay hindi sapat upang makagawa ng mga tiyak na konklusyon. Gayunpaman, ang high-spatial-resolution na infrared spectra na nakuha ng JIRAM sa isang malapit na flyby noong Hunyo 2021 ay sa wakas ay nakumpirma na ang pagkakaroon ng mga compound na ito.

Nakuha ng sensor ng JIRAM ang mga infrared na larawan at spectra ng ibabaw ng Ganymede, na nagpapakita ng isang detalyadong view ng komposisyon ng buwan. Ang pambihirang spatial na resolusyon ay nagbigay-daan sa mga siyentipiko na matukoy ang iba't ibang mga molekula, kabilang ang sodium bicarbonate, hydrated sodium chloride, ammonium chloride, at aliphatic aldehydes, kasama ng water ice.

Ayon kay Federico Tosi, isang Juno co-investigator, ang pagkakaroon ng mga ammoniated salts ay nagmumungkahi na ang Ganymede ay maaaring may mga naipon na materyales na may sapat na lamig upang mapawi ang ammonia sa panahon ng pagbuo nito. Bilang karagdagan, ang mga carbonate salt ay maaaring mga labi ng mga yelong mayaman sa carbon dioxide. Ang mga natuklasang ito ay nagbibigay liwanag sa kasaysayan ng heolohikal ng buwan at ang mga prosesong humubog sa ibabaw nito.

Kapansin-pansin, ang rehiyon ng ekwador ng Ganymede ay pinangangalagaan mula sa matinding magnetic field ng Jupiter, na pinoprotektahan ito mula sa pagbomba ng elektron at mabigat na ion. Malaki ang papel na ginagampanan ng proteksyong ito sa pagpapanatili ng mga organikong molekula at asin na matatagpuan sa madilim at maliwanag na mga lupain.

Si Scott Bolton, ang punong imbestigador ni Juno, ay naniniwala na ang kasaganaan ng mga asin at organiko sa mga partikular na latitude ay nagpapahiwatig ng mga labi ng isang malalim na dagat-dagat na umabot sa nagyeyelong ibabaw ng buwan.

Ang groundbreaking na pag-aaral na ito, na inilathala sa Nature Astronomy, ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng misyon ni Juno sa pag-alis ng mga lihim ng mga buwan ng Jupiter at pagpapalalim ng ating pag-unawa sa mga proseso ng pagbuo ng solar system.

