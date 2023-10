Paggalugad sa Enigmatic Depth ng Atmosphere ng Jupiter

By

Naisip mo na ba kung ano ang nasa ilalim ng umiikot na ulap ng Jupiter, ang pinakamalaking planeta sa ating solar system? Nilalayon ng Juno Mission ng NASA na aklasin ang mga lihim na nakatago sa loob ng higanteng gas na ito. Sa kamakailang paglipad nito, nakuhanan ni Juno ang isang kahanga-hangang imahe na nagpapakita ng isang misteryosong larawan ng Jupiter, na nakapagpapaalaala sa isang obra maestra ng Cubist.

Ang larawan, na kinunan noong Setyembre 7 sa ika-54 na malapit na engkuwentro ni Juno kay Jupiter, ay nagpapakita ng isang rehiyon sa malayong hilagang bahagi ng planeta na pinangalanang Jet N7. Ang mapang-akit na imaheng ito ay nagpapakita ng magulong pagpapakita ng mga ulap at bagyo sa kahabaan ng terminator ng Jupiter, ang hangganan sa pagitan ng araw at gabing panig nito. Ang tunay na kapansin-pansin sa snapshot na ito ay ang anggulo ng sikat ng araw, na nagbibigay ng mga anino sa atmospera, na nagha-highlight sa masalimuot na lupain at mga tampok.

Ang mamamayang siyentipiko na si Vladimir Tarasov ay gumamit ng hilaw na data mula sa JunoCam na instrumento ni Juno upang likhain ang nakakabighaning larawang ito. Nakaposisyon ng humigit-kumulang 4,800 milya sa itaas ng mga tuktok ng ulap ng Jupiter, sa latitude na humigit-kumulang 69 degrees sa hilaga, binigyan kami ni Juno ng napakagandang tanawin ng nakakaintriga na aesthetic ng Jupiter.

Habang mas malalim ang pag-aaral ng mga siyentipiko sa mga nakamamanghang pormasyon na ito, umaasa silang makapag-unlock ng malalim na mga insight sa mga proseso ng atmospera na namamahala sa marilag na planetang ito. Ang bawat malapit na pakikipagtagpo sa Jupiter ay nagbibigay ng isang natatanging pagkakataon para sa mga mananaliksik upang palalimin ang kanilang pag-unawa sa mga dinamikong nilalaro sa loob ng malawak na kapaligiran nito.

FAQ:

Q: Ano ang pareidolia?

A: Ang Pareidolia ay isang sikolohikal na kababalaghan kung saan nakikita ng mga indibidwal ang mga pamilyar na pattern, tulad ng mga mukha o bagay, sa hindi nauugnay o random na stimuli.

T: Paano kinukuha ni Juno ang mga larawan ng Jupiter?

A: Ginagamit ni Juno ang instrumento nitong JunoCam, na partikular na idinisenyo upang kumuha ng mga high-resolution na larawan ng kapaligiran ng Jupiter sa mga malapit nitong paglipad.

Q: Ano ang terminator ni Jupiter?

A: Ang terminator sa Jupiter ay ang hangganan sa pagitan ng iluminado na bahagi ng araw at ng madilim na bahagi ng planeta.

Q: Sino si Vladimir Tarasov?

A: Si Vladimir Tarasov ay isang citizen scientist na gumamit ng raw data ni Juno para ibahin ito sa nakakabighaning imahe na nakunan habang lumilipad.

Pinagmumulan:

NASA – https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html