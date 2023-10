Nakuha ng Juno Spacecraft ng NASA ang Nakatutuwang Larawan ng Jupiter's Moon, Io

By

Ang Juno spacecraft ng NASA ay nakakuha kamakailan ng isang nakamamanghang imahe ng ika-apat na buwan ng Jupiter, Io, habang lumilipad. Ang larawan ay nagsiwalat ng mga bakas ng napakalaking aktibidad ng bulkan at mala-lava na ibabaw sa buwan. Ang bagong pagtuklas na ito ay nagdaragdag sa yaman ng impormasyong naibigay na ni Juno tungkol sa Jupiter at sa mga buwan nito.

Ang mga kakayahan ni Juno ay higit na lumampas sa mga inaasahan, na humahantong sa NASA na palawakin ang misyon nito upang higit pang tuklasin ang Jovian system. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga larawang tulad nitong isang Io, ang mga siyentipiko ay makakakuha ng mas mahalagang impormasyon tungkol sa nakakaintriga na buwan na ito.

Kilala ang Io sa matinding aktibidad ng bulkan at itinuturing na isa sa mga pinaka-aktibong katawan ng bulkan sa ating solar system. Ang ibabaw nito ay puno ng maraming bulkan at mga pool ng silicate lava, na makikitang nagbubuga at naglalabas ng sulfurous gas. Ang mga aktibidad ng bulkan na ito ay nakikita pa nga mula sa Earth sa tulong ng isang teleskopyo.

Upang makuha ang close-up na larawang ito ni Io, ginamit ni Juno ang instrumento nitong JunoCam habang lumilipad. Ang instrumento na ito ay lumikha ng isang time-lapse video, na nagpapahintulot sa spacecraft na makuha ang buwan mula sa iba't ibang mga anggulo. Ang data na nakolekta ay magpapalakas ng karagdagang pag-aaral tungkol sa mga proseso ng bulkan ng Io at makatutulong sa ating pag-unawa sa buwan.

Ang misyon ni Juno, na inilunsad noong Agosto 5, 2011, ay nakapagbigay na ng higit sa tatlong terabit ng siyentipikong impormasyon tungkol sa Jupiter. Dumating ito sa higanteng planeta noong Hulyo 4, 2016, at magpapatuloy sa pag-aaral nito hanggang 2025 o hangga't nananatili itong gumagana.

Ang pinalawig na misyon ng spacecraft ay tututuon sa paggalugad sa mahiwagang buwan ng Jupiter, kabilang ang Europa at Io. Sa bawat bagong pagtuklas, inilalapit tayo ni Juno sa paglutas ng mga sikreto nitong kamangha-manghang higanteng gas at sa magkakaibang buwan nito.

