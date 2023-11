Nakuha ng James Webb Space Telescope ang Nakamamanghang Larawan ng Galactic Center

Ang James Webb Space Telescope, na pinamamahalaan ng National Aeronautics and Space Administration (NASA), ay naglabas kamakailan ng isang kahanga-hangang imahe ng Sagittarius C (Sgr C), isang rehiyon na bumubuo ng bituin na matatagpuan humigit-kumulang 300 light-years ang layo mula sa Sagittarius A* , ang napakalaking black hole sa gitna ng ating Milky Way galaxy. Ang pinakabagong snapshot na ito ay nagbibigay ng hindi pa nagagawang antas ng detalye at kalinawan, na nagpapakita ng mga feature na hindi pa nakikita.

Ang punong imbestigador ng pangkat ng pagmamasid, si Samuel Crowe, isang undergraduate na mag-aaral sa Unibersidad ng Virginia, ay nagpahayag ng kanyang pananabik, na nagsasabi, "Sa antas ng resolusyon at pagiging sensitibo na nakukuha namin mula sa teleskopyo ng Webb, nakakakita kami ng maraming mga tampok sa rehiyong ito para sa sa unang pagkakataon.” Ang tagapayo ni Crowe, si Propesor Jonathan Tan, ay higit na nagbigay-diin sa kahalagahan ng pag-aaral sa galactic center, na inilalarawan ito bilang ang pinaka-matinding kapaligiran sa ating kalawakan, kung saan ang mga teorya ng pagbuo ng bituin ay maaaring sumailalim sa mahigpit na pagsubok.

Sa loob ng imahe, iniulat ng NASA ang pagkakaroon ng isang kumpol ng mga protostar, na mga bituin na nasa proseso pa rin ng pagbuo at pag-iipon ng masa. Ang mga protostar na ito ay naglalabas ng mga outflow na nagdudulot ng maliwanag na glow sa loob ng infrared-dark na ulap. Kabilang sa tinatayang 500,000 bituin na nakunan sa larawan, isang napakalaking protostar, na mahigit 30 beses ang masa ng ating Araw, ang kumikinang sa ubod ng batang kumpol na ito. Kapansin-pansin, ang density ng umuusbong na ulap ng protostar ay napakataas kaya nakaharang ito sa liwanag mula sa mga bituin na nasa likod nito, na nagreresulta sa isang tila hindi gaanong mataong hitsura.

Ang James Webb Space Telescope ay walang alinlangan na naglabas ng maraming impormasyon tungkol sa pagbuo ng bituin sa mapaghamong kapaligiran ng sentro ng ating kalawakan. Sa napakahusay na kakayahan nito, nalampasan nito ang nakaraang infrared na data, na nagbibigay sa mga siyentipiko ng bagong pananaw sa pag-unawa sa mga salimuot ng ating cosmic na kapitbahayan.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Q: Ano ang James Webb Space Telescope?

A: Ang James Webb Space Telescope ay isang space observatory na pinamamahalaan ng NASA, na idinisenyo upang pag-aralan ang mga celestial na bagay sa infrared na ilaw.

T: Ano ang isiniwalat ng pinakabagong larawan mula sa James Webb Space Telescope?

A: Ang larawang nakunan ng teleskopyo ay nagpakita ng mga hindi pa nagagawang detalye ng rehiyong bumubuo ng bituin na kilala bilang Sagittarius C, na matatagpuan malapit sa napakalaking black hole sa gitna ng ating Milky Way galaxy.

Q: Bakit mahalaga ang pag-aaral sa galactic center?

A: Kinakatawan ng galactic center ang isang matinding kapaligiran sa loob ng ating kalawakan at nagbibigay ng pagkakataon na masusing subukan ang mga teorya ng pagbuo ng bituin.

Q: Ano ang mga protostar?

A: Ang mga protostar ay mga bituin sa proseso ng pagbuo, na nag-iipon pa rin ng masa habang sila ay umuunlad.

Q: Ano ang density ng protostar-emerging cloud?

A: Ang ulap na nakapalibot sa mga protostar sa larawan ay napakakapal, na humaharang sa liwanag mula sa mga bituin sa likod nito at lumilikha ng hitsura ng isang hindi gaanong mataong rehiyon.