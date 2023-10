Matagumpay na Sinubok ng NASA ang 3D Printed Aluminum Rocket Engine Nozzle para sa Deep Space Flights

Ang mga inhinyero ng NASA sa Marshall Space Flight Center ay nakipagtulungan sa Elementum 3D upang bumuo at subukan ang isang 3D na naka-print na rocket engine nozzle na gawa sa aluminum. Ang nozzle, na gawa sa isang bagong aluminyo na variant na kilala bilang A6061-RAM2, ay mas magaan kaysa sa mga tradisyonal na nozzle at maaaring magdala ng mas maraming kargamento, na ginagawa itong perpekto para sa mga deep space flight. Ang aluminyo ay isang mas mababang density ng metal, na nagbibigay-daan para sa mataas na lakas, magaan na mga bahagi. Gayunpaman, ang mababang pagpapaubaya nito sa matinding init at pagkahilig sa pag-crack sa panahon ng hinang ay ginawa itong hindi angkop para sa additive na paggawa ng mga bahagi ng rocket engine.

Sa ilalim ng proyektong Reactive Additive Manufacturing para sa Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE), nakatuon ang NASA sa pagsulong ng magaan, additively-manufactured na mga aluminum rocket nozzle na may maliliit na panloob na channel upang panatilihing cool ang mga ito. Ang RAMFIRE nozzle ay binuo bilang isang piraso, na nangangailangan ng mas kaunting mga bono at makabuluhang binabawasan ang oras ng pagmamanupaktura kumpara sa mga nakasanayang pamamaraan na nangangailangan ng libu-libong indibidwal na pinagsamang mga bahagi.

Ang nozzle ay binuo gamit ang laser powder directed energy deposition (LP-DED) na teknolohiya. Nakipagsosyo ang NASA at Elementum 3D sa RPM Innovations (RPMI) para buuin ang mga nozzle gamit ang kanilang proseso ng LP-DED. Matagumpay na nakumpleto ng RAMFIRE nozzle ang maramihang mga hot-fire test gamit ang iba't ibang configuration ng gasolina, na nagpapakita ng kakayahan nitong gumana sa mga humihingi ng malalim na espasyong kapaligiran.

Ang nobelang aluminyo na haluang metal at additive na proseso ng pagmamanupaktura na binuo sa ilalim ng proyektong RAMFIRE ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa mga layunin ng buwan hanggang Mars ng NASA sa pamamagitan ng pagpapagana sa paggawa ng magaan na mga bahagi ng rocket na may kakayahang makatiis ng mataas na structural load. Nagsusumikap ang NASA na ibahagi ang data at proseso sa mga komersyal na stakeholder at akademya, na nagbibigay-daan para sa mga potensyal na aplikasyon sa industriya ng aerospace.

(Pinagmulan: NASA)