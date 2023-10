Itinulak ng NASA ang Mga Hangganan ng Komunikasyon sa Kalawakan sa Paglulunsad ng ILLUMA-T

Binabago ng NASA ang mga komunikasyon sa kalawakan sa paparating na paglulunsad ng ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem at Amplifier Terminal) sa International Space Station (ISS) ngayong Nobyembre. Ipapakita ng groundbreaking payload na ito ang napakalaking potensyal ng mga komunikasyon sa laser sa mga low Earth orbit mission.

Ang pagpapalit ng mga panipi sa orihinal na artikulo, ang paglulunsad ng ILLUMA-T ay kumakatawan sa isang malaking hakbang pasulong sa mga komunikasyon sa kalawakan. Ang mga komunikasyon sa laser ay gumagamit ng invisible infrared na ilaw, na nagbibigay-daan sa spacecraft na magpadala at tumanggap ng impormasyon sa mas mataas na rate ng data. Nangangahulugan ito na ang malaking halaga ng data ay maaaring maipadala pabalik sa Earth sa isang solong paghahatid, na sumusuporta sa mas mabilis na pagtuklas at mas mahusay na pananaliksik para sa mga siyentipiko at explorer.

Pinamamahalaan ng programa ng Space Communications and Navigation (SCaN) ng NASA, makikipagtulungan ang ILLUMA-T sa Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) ng ahensya, na nagtatrabaho patungo sa unang bi-directional, end-to-end na laser communications relay ng NASA. Ang LCRD, na inilunsad noong Disyembre 2021, ay nagsasagawa na ng mga eksperimento upang ipakita ang mga pakinabang ng mga komunikasyon sa laser mula sa geosynchronous orbit.

Kasama sa ilan sa mga eksperimentong ito ang pagsusuri sa epekto ng kapaligiran sa mga signal ng laser, pagsubok sa pagiging tugma sa maraming user, pag-explore ng mga kakayahan sa delay/disruption tolerant networking (DTN), at pagpapahusay ng mga kakayahan sa pag-navigate. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga komunikasyon sa laser, itinutulak ng NASA ang mga hangganan ng paglilipat ng data at pagpapalawak ng mga posibilidad para sa paggalugad sa kalawakan.

Kapag na-install na sa ISS, kukumpletuhin ng ILLUMA-T ang inaugural na in-space na pagpapakita ng NASA ng two-way laser relay na mga kakayahan. Nilagyan ng teleskopyo at two-axis gimbal, ang optical module nito ay nagbibigay-daan para sa tumpak na pagsubaybay ng LCRD sa geosynchronous orbit. Halos kasing laki ng microwave, ang optical module ay maihahambing sa isang karaniwang refrigerator.

Kapag nakasakay ang ILLUMA-T, aabot sa kahanga-hangang rate na 1.2 gigabits-per-second ang paghahatid ng data mula sa ISS hanggang LCRD. Ang data ay ipapadala sa mga optical ground station sa California o Hawaii at iruruta sa LCRD Mission Operations Center sa New Mexico. Sa wakas, ang natanggap na data ay susuriin ng mga ILLUMA-T ground operations team sa Goddard Space Flight Center ng NASA sa Maryland, na tinitiyak ang katumpakan at kalidad nito.

Sa pamamagitan ng matagumpay na pakikipagtulungan sa LCRD, ang ILLUMA-T ay may potensyal na maging isang mahalagang bahagi ng ISS, na lubos na nagpapahusay sa mga kakayahan sa paghahatid ng data ng NASA papunta at mula sa nag-oorbit na laboratoryo.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Q: Ano ang layunin ng ILLUMA-T?

A: Ang layunin ng ILLUMA-T ay upang ipakita ang mga pakinabang ng mga komunikasyon sa laser para sa mga misyon ng mababang orbit ng Earth at ipakita ang posibilidad ng pagsasama ng mga komunikasyon sa laser sa mga network ng komunikasyon sa espasyo ng NASA.

T: Paano naiiba ang komunikasyon sa laser sa mga tradisyonal na pamamaraan ng komunikasyon?

A: Gumagamit ang laser communication ng invisible infrared light upang magpadala at tumanggap ng data sa mas mataas na rate, na nagpapahintulot sa spacecraft na magpadala ng mas malaking halaga ng impormasyon pabalik sa Earth sa isang solong transmission. Pinapabilis nito ang proseso ng paglilipat ng data at pinapadali nito ang mas mabilis na pananaliksik at pagtuklas.

Q: Ano ang mga potensyal na benepisyo ng mga komunikasyon sa laser para sa mga mananaliksik?

A: Ang mga komunikasyon sa laser ay maaaring magbigay ng pinahusay na mga rate ng data, na nagpapahintulot sa mga mananaliksik sa ISS na magpadala ng higit pang data pabalik sa Earth nang sabay-sabay. Ang mas mataas na kahusayan na ito ay maaaring makinabang sa iba't ibang siyentipikong pagsisiyasat na isinasagawa sa istasyon ng kalawakan.

Q: Ano ang pangmatagalang layunin ng mga demonstrasyon ng laser communications ng NASA?

A: Nilalayon ng NASA na isama ang mga komunikasyon sa laser bilang isang karaniwang kakayahan sa loob ng mga network ng komunikasyon sa kalawakan, na kinabibilangan ng Near Space Network at Deep Space Network.

T: Sino ang nagpopondo at namamahala sa proyekto ng ILLUMA-T?

A: Ang ILLUMA-T payload ay pinondohan ng NASA's Space Communications and Navigation (SCaN) program at pinamamahalaan ng NASA's Goddard Space Flight Center sa pakikipagtulungan ng International Space Station program office sa NASA's Johnson Space Center at Massachusetts Institute of Technology (MIT) Lincoln Laboratory.