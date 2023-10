Isinasaalang-alang ng NASA ang Pagbawas sa Mga Teleskopyo ng Hubble at Chandra para Matugunan ang Kakulangan sa Badyet

By

Iniulat na pinag-iisipan ng NASA ang mga pagbawas sa Hubble Space Telescope at Chandra X-Ray Observatory, dalawang kilalang teleskopyo sa kalawakan na malaki ang naiambag sa ating pag-unawa sa uniberso sa mga nakaraang taon. Sinabi ni Mark Clampin, direktor ng dibisyon ng astrophysics ng NASA, sa isang kamakailang pagtatanghal na maaaring kailanganin ang mga pagbawas upang maglaan ng pondo para sa mga bagong programa sa NASA.

Ang iminungkahing badyet para sa susunod na taon ng pananalapi ay kulang sa kahilingan ng astrophysics division na $1.56 bilyon. Hindi nagbigay si Clampin ng mga partikular na detalye tungkol sa lawak ng mga pagbawas o epekto nito sa mga kasalukuyang programa. Gayunpaman, binanggit niya na ang pagbawas sa badyet ay makakaapekto sa mga misyon sa pinalawig na operasyon, katulad ng Chandra at Hubble.

Sa kabila ng mga potensyal na pagbawas, ang parehong mga teleskopyo ay kasalukuyang nagpapatakbo. Higit pa rito, may mga planong itaas ang orbit ng Hubble upang pahabain ang habang-buhay nito. Ilang consortium, kabilang ang isa na kinasasangkutan ng SpaceX, ay nagsumite ng mga panukala upang palakasin ang obserbatoryo sa low-Earth orbit. Ang orbit ng Hubble ay unti-unting bumaba dahil sa atmospheric drag, ngunit ang mga pagsisikap ay isinasagawa upang kontrahin ang epektong ito.

Binigyang-diin ng NASA ang kahalagahan ng Hubble bilang pangunahing kasosyo sa James Webb Space Telescope, na inilunsad noong 2021. Habang dalubhasa ang Webb sa mga deep infrared na obserbasyon, nagbibigay ang Hubble ng high-definition na infrared at visual na mga obserbasyon. Malaki ang epekto ng pag-unlad ng Webb sa badyet ng astrophysics sa mga nakaraang taon dahil sa mataas na katayuan nito at tumataas na gastos.

Sa kabaligtaran, si Chandra, na inilunsad noong 1999, ay hindi nakatanggap ng mga pagbisita sa serbisyo tulad ng Hubble. Kinilala ni Clampin na ang Chandra ay may mga hamon sa pagpapatakbo, lalo na sa pagkakabukod na nakakaapekto sa kakayahang mapanatili ang mga kinakailangang temperatura para sa mga obserbasyon ng X-ray.

Ang iminungkahing pagtitipid mula sa mga potensyal na pagbawas sa Hubble at Chandra ay ire-redirect sa mga paparating na misyon tulad ng Nancy Grace Roman Space Telescope, na naka-iskedyul para sa paglulunsad sa 2027. Ang Roman ay tututuon sa pag-aaral ng mga masiglang kaganapan sa malayong uniberso, gamit ang malalaking instrumento ng survey nito upang makuha ang mabilis na celestial phenomena.

Ang mga potensyal na pagbawas na ito ay malamang na sasailalim sa mga karagdagang pagsusuri sa mga darating na taon, at ang mga pagsusuri ay inaasahan sa paligid ng Mayo 2024 upang matukoy kung palawigin ang mga misyon ng Hubble at Chandra. Ang mga huling alokasyon ng badyet mula sa NASA at European Space Agency (ESA) para sa Hubble ay nananatiling hindi malinaw sa liwanag ng pinag-isipang pagbawas ng NASA.

Pinagmumulan:

– SpaceNews