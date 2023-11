Paggalugad sa Mga Posibilidad: Ang Matagumpay na Pagsubok sa Paglipad ng NASA ng LOFTID Spacecraft

By

Ang isang groundbreaking flight test na isinagawa ng NASA ay nagbukas ng mga bagong posibilidad para sa paggalugad sa kalawakan. Ang Low-Earth Orbit Flight Test ng isang Inflatable Decelerator (LOFTID) ay nagpakita ng pagiging posible ng isang inflatable heat shield na kilala bilang Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator (HIAD) aeroshell. Ang makabagong teknolohiyang ito ay maaaring magbigay daan para sa mas malaking spacecraft na ligtas na mag-navigate sa mga atmosphere ng iba't ibang celestial body, kabilang ang Mars, Venus, at maging ang buwan ng Saturn, ang Titan.

Ang matagumpay na paglulunsad ng LOFTID ay naganap noong Nobyembre 10, 2022, gamit ang United Launch Alliance (ULA) Atlas V rocket. Sa muling pagpasok sa atmospera ng Earth, ang spacecraft ay umabot sa bilis na higit sa 18,000 mph at nakaranas ng temperatura na malapit sa 2,700°F bago dahan-dahang bumagsak sa Karagatang Pasipiko.

Binigyang-diin ni Trudy Kortes, direktor ng programang Technology Demonstration Missions (TDM) sa NASA Headquarters, ang kahalagahan ng tagumpay na ito: “Ang mga malalaking diameter na aeroshell ay nagbibigay-daan sa amin na maghatid ng mga kritikal na hardware ng suporta at posibleng maging crew sa ibabaw ng mga planeta na may mga atmospheres. Ang kakayahang ito ay mahalaga para sa ambisyon ng bansa na palawakin ang human at robotic exploration sa ating solar system."

Ang NASA ay namumuhunan sa pagbuo ng mga teknolohiya ng HIAD sa loob ng mahigit isang dekada, nagsasagawa ng dalawang mas maliit na suborbital flight test bago ang LOFTID mission. Sinusuri na ngayon ng ahensya ang mga hinaharap na aplikasyon ng HIAD, kabilang ang mga pakikipagtulungan sa mga komersyal na kumpanya upang bumuo ng mga teknolohiyang muling pagpasok para sa maliliit na satellite, aerocapture, at cislunar payload.

Ang LOFTID Project Manager, Joe Del Corso, ay nagpahayag ng kanyang kasiyahan sa kinalabasan ng misyon, na nagsasabi, “Ito ay isang mahalagang kaganapan para sa amin, at ang maikling sagot ay: Ito ay lubos na matagumpay. Ang aming pagtatasa ng LOFTID ay nagtapos sa pangako ng kung ano ang maaaring gawin ng teknolohiyang ito upang bigyang kapangyarihan ang paggalugad ng malalim na espasyo."

Bilang resulta ng matagumpay na demonstrasyon ng LOFTID, inihayag ng NASA ang pakikipagtulungan nito sa ULA, sa ilalim ng programang Tipping Point, upang bumuo ng mas malaking 12-meter HIAD aeroshell. Gagamitin ang bagong aeroshell na ito para mabawi ang mga Vulcan engine ng ULA mula sa mababang orbit ng Earth para magamit muli.

Ipinakita ng misyon ng LOFTID ang katatagan at potensyal ng teknolohiya ng HIAD sa pagpapagana ng ligtas at mahusay na paggalugad sa espasyo. Sa tagumpay na ito, ang NASA ay isang hakbang na mas malapit sa pag-unlock sa mga misteryo ng uniberso at pagpapalawak ng ating presensya sa kabila ng mga hangganan ng Earth.

FAQ

Ano ang LOFTID?

Ang LOFTID ay kumakatawan sa Low-Earth Orbit Flight Test ng isang Inflatable Decelerator. Ito ay isang spacecraft na binuo ng NASA upang subukan ang posibilidad ng isang inflatable heat shield, na kilala bilang Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator (HIAD) aeroshell.

Bakit mahalaga ang teknolohiya ng HIAD?

Ang teknolohiya ng HIAD ay mahalaga para sa ligtas na pagbaba ng mas malaking spacecraft sa pamamagitan ng mga atmospheres ng mga celestial body tulad ng Mars, Venus, at Saturn's moon, Titan. Nagbibigay-daan ito sa paghahatid ng kritikal na hardware ng suporta at posibleng maging crew sa ibabaw ng mga planeta na may mga atmospheres.

Ano ang mga hinaharap na aplikasyon ng teknolohiya ng HIAD?

Sinisiyasat ng NASA ang mga hinaharap na aplikasyon ng teknolohiya ng HIAD, kabilang ang pakikipagsosyo sa mga komersyal na kumpanya upang bumuo ng mga teknolohiyang muling pagpasok para sa maliliit na satellite, aerocapture, at cislunar payload.

Ano ang kinalabasan ng LOFTID mission?

Ang misyon ng LOFTID ay lubos na matagumpay, na nagpapakita ng pangako ng teknolohiya ng HIAD sa pagbibigay kapangyarihan sa paggalugad ng malalim na kalawakan. Ang spacecraft, pagkatapos ng muling pagpasok sa atmospera ng Earth, ay nakaranas ng matinding kundisyon ngunit nanatiling hindi nasira, na nagpapakita ng katatagan ng HIAD aeroshell.