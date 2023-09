Matagumpay na Ibinalik ng OSIRIS-REx Capsule ng NASA ang Asteroid Sample sa Earth

By

Ang OSIRIS-REx spacecraft ng NASA, na may dalang sample ng mabatong materyal na kinuha mula sa ibabaw ng isang asteroid, ay nakumpleto ang paglalakbay nito pabalik sa Earth. Ang kapsula ay gumawa ng isang maapoy na plunge sa kapaligiran at matagumpay na nakarating sa pamamagitan ng parachute sa disyerto ng Utah noong Linggo.

Ang spacecraft, na idinisenyo at ginawa ni Lockheed Martin, ay naglabas ng sample-return capsule para sa huling pagbaba nito, na walang kinakailangang pagsasaayos sa landas ng paglipad nito. Ang landing, inaasahang maging tumpak, ay naganap sa Utah Test and Training range ng militar ng US.

Ang misyon ng OSIRIS-REx, isang pakikipagtulungan sa pagitan ng NASA at ng Unibersidad ng Arizona, ay ang pangatlo kailanman na nagdala ng sample ng asteroid pabalik sa Earth. Ito rin ang pinakamalaking sample na nakolekta, na tumitimbang ng tinatayang 250 gramo. Ang mga nakaraang misyon ng space agency ng Japan ay nagbalik din ng mga sample ng asteroid.

Ang kapsula ay naglalaman ng materyal na nakolekta mula sa Bennu, isang maliit na asteroid na mayaman sa carbon na medyo malapit sa Earth kada anim na taon. Ang Bennu, na may sukat na 1,600 talampakan lamang ang lapad, ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa maagang solar system at ang pinagmulan ng ating planeta. Naniniwala ang mga siyentipiko na maaari itong magkaroon ng mga organikong molekula na kinakailangan para sa pag-unlad ng buhay.

Inilunsad ang OSIRIS-REx noong 2016 at nakarating sa Bennu noong 2018. Pagkatapos gumugol ng dalawang taon sa pag-orbit sa asteroid, matagumpay na nakolekta ng spacecraft ang isang sample mula sa ibabaw nito noong Oktubre 2020. Susuriin na ngayon ang sample sa isang "malinis na silid" sa saklaw ng pagsubok sa Utah bago dinala sa Johnson Space Center ng NASA.

Ang tagumpay ng misyon ng OSIRIS-REx ay naglalapit sa atin sa pag-unawa sa mga pinagmulan at ebolusyon ng mga mabatong planeta tulad ng Earth. Ang data na nakalap nito at ng mga nakaraang asteroid sample return mission ay magbibigay ng mahahalagang insight sa pagbuo ng ating solar system.

