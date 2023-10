Ang Unang Sample ng Asteroid ng NASA Sa wakas ay Dumating sa Earth

Matapos ang pitong taong paghihintay, ang unang sample ng asteroid ng NASA ay nakabalik na sa Earth. Ang Osiris-Rex space probe, na inilunsad noong 2016, ay matagumpay na nakarating sa asteroid Bennu at nakakolekta ng humigit-kumulang siyam na onsa ng alikabok mula sa ibabaw nito. Ang paglalakbay ng probe ay umabot ng 3.86 bilyong milya bago ito bumagsak sa disyerto ng Utah.

Natuklasan ng NASA ang itim na alikabok at mga labi sa avionics deck ng Osiris-Rex science canister nang buksan ang unang takip. Ang mga debris na ito ay inaasahang magbibigay ng mahalagang insight sa mga uri ng mga asteroid na posibleng magbanta sa Earth.

Ang kapsula na naglalaman ng sample ng asteroid ay inilabas mula sa isang altitude na higit sa 67,000 milya at nakaranas ng maapoy na pagbaba sa kapaligiran ng Earth, na umaabot sa bilis na higit sa 27,000 milya bawat oras. Dalawang parachute ang nilayon upang pabagalin ang pagbaba, ngunit ang pangunahing chute ay na-deploy nang mas mataas kaysa sa inaasahan.

Ang isang kumperensya ng balita ay naka-iskedyul para sa Oktubre 11, kung saan ang karamihan ng sample ay ipapakita sa publiko. Ang pagsusuri ng asteroid ay inaasahang magpapahusay sa siyentipikong pag-unawa sa pagbuo ng solar system at sa pagiging habitability ng Earth. Karamihan sa sample ay pananatilihin para sa hinaharap na pag-aaral, na may bahagi na gagamitin kaagad para sa mga eksperimento at ang ilan ay ipinadala sa mga kasosyo sa misyon sa Japan at Canada.

Ang mga asteroid tulad ng Bennu ay itinuturing na binubuo ng mga orihinal na materyales mula sa unang bahagi ng solar system, na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa pagbuo at ebolusyon nito. Ang Bennu, partikular, ay pinaniniwalaang naglalaman ng mga molekula ng carbon at tubig na naka-lock sa mga mineral. Ang hindi inaasahang mababang density nito, na natuklasan sa pakikipag-ugnayan ng probe sa ibabaw nito, ay nakaintriga sa mga siyentipiko. Bagama't maliit ang pagkakataon ng Bennu na makabangga sa Earth, ang pag-unawa sa komposisyon nito ay mahalaga para sa mga pagsasaalang-alang sa hinaharap.

Pinagmumulan:

– NASA (walang ibinigay na URL)

– Osiris-Rex program executive Melissa Morris