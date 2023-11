Ang Deep Space Optical Communications ay Nakamit ang Milestone sa Laser Data Transmission

Sa isang makabuluhang tagumpay, ang Deep Space Optical Communications (DSOC) system, na binuo ng NASA, ay matagumpay na nakapaglipat ng data sa isang napakalaking distansya na 10 milyong milya gamit ang teknolohiya ng laser. Ang tagumpay na ito ay nagmamarka ng pinakamalayong pagpapakita ng mga optical na komunikasyon, na lumalampas sa distansya sa pagitan ng Buwan at Earth ng 40 beses.

Ang eksperimento ng DSOC, na naganap noong Nobyembre 14, ay gumamit ng malapit-infrared na laser upang mag-encode at magpadala ng data sa Hale Telescope sa Caltech's Palomar Observatory sa San Diego County, California. Ang cutting-edge na laser communication system na ito ay naka-install sakay ng kamakailang inilunsad na Psyche spacecraft at naglalayong ipadala ang high-bandwidth test data pabalik sa Earth sa panahon ng dalawang taong yugto ng pagpapakita ng teknolohiya nito.

Pinamamahalaan ng Jet Propulsion Laboratory ng NASA sa Southern California, parehong DSOC at Psyche ay nagbibigay daan para sa mga pagsulong sa komunikasyon sa espasyo. Ang instrumento ng DSOC, na may kakayahang magpadala at tumanggap ng mga near-infrared na signal, ay nagla-lock sa isang malakas na uplink laser beacon na ipinadala mula sa Optical Communications Telescope Laboratory sa Table Mountain Facility ng JPL malapit sa Wrightwood, California.

Ang makabuluhang milestone na ito, na tinukoy bilang "unang liwanag" ng NASA, ay nagmamarka ng matagumpay na koordinasyon ng flight laser transceiver sakay ng Psyche kasama ang mga ground asset. Ang transceiver, kasama ng mga automated system, ay nag-adjust sa pagturo ng mga laser beam, na nagbibigay-daan para sa mahusay na paghahatid ng data sa pagitan ng Palomar at ng Table Mountain Facility.

Binigyang-diin ni Trudy Kortes, direktor ng Technology Demonstration sa NASA Headquarters, ang kahalagahan ng pagkamit ng milestone na ito, na nagsasaad na nagbibigay ito ng daan para sa mga pagsulong sa hinaharap sa high-data-rate na mga komunikasyon. Ang mga pagsulong na ito ay magbibigay-daan sa paghahatid ng siyentipikong impormasyon, high-definition na koleksyon ng imahe, at kahit na streaming na video upang suportahan ang paggalugad ng tao sa Mars.

Ang matagumpay na paghahatid ng data ng pagsubok sa pamamagitan ng parehong uplink at downlink na mga laser, na kilala bilang "pagsasara ng link," ay kumakatawan sa isang pangunahing layunin ng eksperimento. Habang kinikilala ng mga team na nagtatrabaho sa DSOC at Psyche ang mga hamon sa hinaharap, sinimulan nila ang groundbreaking na paglalakbay na ito nang may determinasyon at pakikipagtulungan.

