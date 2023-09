Unang US Asteroid Sample na Inihayag sa Johnson Space Center ng NASA

By

Nakatakdang ipakita ng Johnson Space Center ng NASA ang unang sample ng asteroid ng Estados Unidos sa Oktubre 11, bilang bahagi ng misyon ng OSIRIS-REx. Ang sample na ito, na kokolektahin mula sa malapit sa Earth na asteroid na Bennu, ay inaasahang magbibigay ng mahahalagang insight sa pagbuo ng solar system at ang pinagmulan ng buhay sa Earth.

Ang OSIRIS-REx spacecraft ay inilunsad noong 2016 na may layuning pag-aralan ang Bennu at mangolekta ng sample ng surface material nito. Noong Oktubre 2020, matagumpay na nakalap ng spacecraft ang humigit-kumulang 250 gramo ng materyal para ihatid pabalik sa Earth. Ang huling yugto ng misyon ay magtatapos sa Setyembre 24, 2023, kapag ang isang kapsula na naglalaman ng mga sample ng Bennu ay ilalabas at makalapag sa disyerto ng Utah.

Sa panahon ng unveiling event, ang OSIRIS-REx science team ng NASA ay magbabahagi ng paunang pagsusuri ng sample. Kapag ligtas na nakarating ang sample sa Earth at nakarating, kukunin ng mga eksperto ng NASA ang mga bato at alikabok mula sa asteroid sa loob ng kapsula. Ang mga sample na ito ay susuriin sa malinis na pasilidad ng curation ng NASA Johnson para sa karagdagang pagsusuri.

Ang OSIRIS-REx Sample Curation Laboratory ay itinatag ng NASA upang pamahalaan ang pamamahagi ng mga sample sa mga siyentipiko sa buong mundo. Ang pananaliksik na isinagawa sa mga sample na ito ay naglalayong pahusayin ang ating pag-unawa sa pagbuo ng ating planeta at solar system, pati na rin ang pagsisiyasat sa mga pinagmulan ng mga organic compound na maaaring nag-ambag sa pag-unlad ng buhay sa Earth. Bilang karagdagan, ang isang bahagi ng sample ay nakalaan para sa pananaliksik sa hinaharap habang ang mga teknolohiya ay patuloy na bumubuti sa paglipas ng panahon.

Ang Johnson Space Center ay tahanan ng pinakamalaking koleksyon ng mga astromaterial sa mundo, kabilang ang mga sample mula sa mga asteroid, kometa, Mars, Buwan, Araw, at kahit alikabok mula sa iba pang mga bituin. Ang koleksyon na ito ay ginagamit ng mga siyentipiko upang magsagawa ng pananaliksik sa mga planetary material at ang kapaligiran sa kalawakan, na higit pang isulong ang ating kaalaman sa solar system at higit pa.

Pinagmumulan:

– NASA

– Misyon ng OSIRIS-REx