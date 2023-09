Matagumpay na Nakuha ng NASA ang Mga Sample mula sa Asteroid Bennu

Ang OSIRIS-REx mission ng NASA ay nakamit ang isang makabuluhang milestone sa pamamagitan ng pagkuha ng mga sample mula sa asteroid Bennu. Ang spacecraft ay nagbalik ng humigit-kumulang 250 gramo ng bato at alikabok, na dadalhin sa Johnson Space Center ng NASA sa Houston, Texas para sa karagdagang pagsusuri. Ito ay nagmamarka ng unang American asteroid sample return sa kasaysayan at inaasahang magpapalalim sa ating pag-unawa sa pinagmulan ng ating solar system.

Inilabas ng OSIRIS-REx spacecraft ang sample na kapsula patungo sa kapaligiran ng Earth, at nakarating ito sa Utah Test and Training Range ng Department of Defense malapit sa Salt Lake City. Ang kapsula ay dinala ng helicopter sa isang pansamantalang malinis na silid, kung saan ito ngayon ay konektado sa isang tuluy-tuloy na daloy ng nitrogen upang matiyak na ang sample ay nananatiling dalisay para sa siyentipikong pagsusuri.

Ang mga nakuhang sample ay kakalasin at titimbangin, at isang imbentaryo ng mga bato at alikabok ay gagawin. Sa paglipas ng panahon, ang mga piraso ng Bennu ay ipapamahagi sa mga siyentipiko sa buong mundo. Ito ay magbibigay-daan sa mga mananaliksik na gumawa ng mga pagtuklas na nagpapahusay sa ating kaalaman sa pagbuo ng planeta, gayundin ang pinagmulan ng mga organiko at tubig na nag-ambag sa buhay sa Earth.

Bilang karagdagan, ang pag-aaral ng Bennu, isang potensyal na mapanganib na asteroid, ay makakatulong sa mga siyentipiko na magkaroon ng mga insight sa mga uri ng mga asteroid na maaaring magdulot ng banta sa ating planeta sa hinaharap. Ang matagumpay na pagkuha ng mga sample mula sa Bennu ay isang testamento sa mga teknolohikal na kakayahan ng NASA at higit pang isulong ang ating pag-unawa sa uniberso.

Pinagmumulan:

– Administrator ng NASA na si Bill Nelson

– OSIRIS-REx mission ng NASA

Kahulugan:

– OSIRIS-REx: Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security – Regolith Explorer, isang NASA spacecraft mission na pag-aralan ang asteroid Bennu at ibalik ang isang sample sa Earth.

– Bennu: Isang asteroid na matatagpuan malapit sa Earth na pinag-aralan ng OSIRIS-REx mission para maunawaan ang komposisyon at pinagmulan nito.