Naabot ng Artemis II Moon Rocket ng NASA ang Milestone sa Pagsasama ng RS-25 Engines

Nakamit ng Artemis II Moon rocket ng NASA ang isang makabuluhang milestone dahil ang lahat ng apat na RS-25 na makina ay matagumpay na naisama sa pangunahing yugto sa Michoud Assembly Facility ng NASA sa New Orleans. Ito ay nagmamarka ng inaugural crewed mission sa loob ng programang Artemis, na nagpapahiwatig ng pag-unlad patungo sa layunin ng ahensya na ibalik ang mga tao sa lunar surface.

Nagsimula ang proseso ng pagsasama noong ika-11 ng Setyembre, kasama ng mga technician ang paglalagay ng unang engine sa Space Launch System (SLS) rocket core stage. Ang ikalawa, ikatlo, at ikaapat na makina ay kasunod na na-install noong ika-15 ng Setyembre, ika-19, at ika-20, ayon sa pagkakabanggit. Nakipagtulungan sa NASA sa tagumpay na ito ay Aerojet Rocketdyne, ang pangunahing kontratista para sa RS-25 engine, at Boeing, ang nangungunang kontratista para sa pangunahing yugto.

Ang susunod na yugto para sa mga koponan ay kinabibilangan ng pag-secure ng mga makina sa entablado at walang putol na pagsasama ng propulsion at mga electrical system sa loob ng istraktura. Ang SLS core stage, na nakatayo sa isang kahanga-hangang taas na 212 talampakan, ay nagsisilbing pundasyon ng Moon rocket. Ang dalawang propellant na tangke nito ay nagtataglay ng mahigit 733,000 galon ng super-pinalamig na likidong propellant na magpapakain sa apat na RS-25 na makina. Bukod pa rito, ang entablado ay naglalaman ng mga flight computer, avionics, at electrical system, na kumikilos bilang central nervous system ng rocket.

Sa panahon ng misyon ng Artemis II, ang mga makina ng RS-25 ay sama-samang bubuo ng isang kahanga-hangang 2 milyong pounds ng thrust, na nagtutulak sa mga tripulante na lampas sa low-Earth orbit para sa kanilang paglalakbay sa buwan. Ang misyon na ito ay kumakatawan sa isang mahalagang hakbang patungo sa pangkalahatang layunin ng NASA na mapunta ang unang babae at ang unang taong may kulay sa Buwan.

Ang pangunahing yugto ng SLS ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa malalim na diskarte sa paggalugad ng kalawakan ng NASA, na nagtatrabaho kasabay ng Orion spacecraft at ang lunar Gateway na umiikot sa Buwan. Kasama ng mga komersyal na sistema ng landing ng tao, ang mga elementong ito ay susi sa pagpapagana ng matagal na presensya ng tao sa ibabaw ng buwan. Kapansin-pansin, nakatayo ang SLS bilang nag-iisang rocket na may kakayahang maghatid ng Orion, mga astronaut, at mahahalagang suplay sa Buwan sa isang misyon.

Sa pangkalahatan, ang matagumpay na pagsasama ng mga RS-25 na makina sa pangunahing yugto ng Artemis II Moon rocket ng NASA ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagsulong tungo sa ambisyon ng ahensya na ibalik ang mga astronaut sa Buwan at paghandaan ang daan para sa isang bagong panahon ng lunar exploration.

