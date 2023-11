Europa Clipper Space Probe ng NASA: Iniimbitahan ang mga Earthling na Iwan ang Kanilang Marka sa Kalawakan

Naghahanda ang NASA na magsimula sa isang pambihirang misyon sa buwan ng Jupiter, Europa, kasama ang kanilang paparating na Europa Clipper space probe. Ang ambisyosong pagsisikap na ito ay naglalayong tuklasin at imbestigahan ang potensyal na tirahan ng buwan para sa buhay. Nakatutuwang, nag-aalok ang NASA ng pagkakataon para sa mga tao mula sa buong mundo na lumahok sa makasaysayang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng pag-ukit ng kanilang mga pangalan sa isang microchip na dadalhin sa spacecraft.

Sa buong kasaysayan nito, ang NASA ay madalas na nakikipag-ugnayan sa publiko sa pamamagitan ng pagpapaabot ng mga imbitasyon upang ipadala ang kanilang mga pangalan sa kalawakan. Ang tradisyon na ito, na naglalayong linangin ang suporta ng publiko, ay nagtaguyod ng isang malakas na pakiramdam ng koneksyon sa pagitan ng Earthlings at ang mga kababalaghan ng uniberso. Mula sa pagbibigay ng pangalan sa mga rover hanggang sa pagdadala ng mga sulat-kamay na lagda, ang NASA ay patuloy na nakahanap ng mga malikhaing paraan upang isali ang mga tao sa kanilang mga celestial na pakikipagsapalaran.

Sa kaso ng Europa Clipper, iniimbitahan ng NASA ang mga indibidwal na idagdag ang kanilang mga pangalan sa microchip na sasama sa probe. Habang papalapit ang spacecraft sa Europa, susuriin nito ang mga misteryo ng buwang ito, masusing naghahanap ng mga palatandaan ng isang nakatagong karagatan sa ilalim ng ibabaw nito. Higit pa rito, hinahangad ng misyon na tukuyin ang isang potensyal na landing site para sa isang misyon sa paggalugad sa hinaharap.

Sa ngayon, mahigit 840,000 na pangalan ang naisumite na para isama sa microchip ng Europa Clipper, isang patunay ng pambihirang interes ng publiko sa paggalugad sa kalawakan. Bukod dito, ang spacecraft ay magdadala ng isang tula na pinamagatang "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" ng US Poet Laureate na si Ada Limon, na nagbibigay pugay sa misteryosong kalikasan ng ating likidong pinagmulan.

Ang paglulunsad ng Europa Clipper ay naka-iskedyul para sa Oktubre sa susunod na taon, na minarkahan ang simula ng paglalakbay nito na dadalhin ito sa Mars at Earth bago makarating sa Jupiter. Ang probe ay nagpaplano na gumugol ng ilang taon sa pagmamasid sa Europa, paggalugad sa parehong Jupiter-facing at malayong panig nito. Sa huli, ang misyon ng Europa Clipper ay magtatapos sa isang dramatikong pagbagsak sa Ganymede, isa pa sa mga buwan ng Jupiter.

Ang pagsisikap na ito ay nagsisilbing isang testamento sa pangako ng NASA na pasiglahin ang pampublikong pakikipag-ugnayan at pagkamausisa tungkol sa uniberso. Sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga tao na mag-iwan ng kanilang marka sa Europa Clipper, ginagawa ng NASA kung ano ang maaaring maging isang solitary space probe sa isang cosmic vessel na kumakatawan sa sama-samang diwa ng paggalugad ng tao.

FAQs

1. Paano ako makakasali sa misyong ito?

Upang lumahok, bisitahin lang ang europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ at idagdag ang iyong pangalan sa microchip ng spacecraft bago ang ika-31 ng Disyembre.

2. May limitasyon ba ang bilang ng mga pangalan na maaaring isumite?

Hindi, walang limitasyon. Tinatanggap ng NASA ang maraming pangalan hangga't maaari upang maisama sa microchip.

3. Makakatanggap ba ako ng anumang kumpirmasyon pagkatapos isumite ang aking pangalan?

Habang ang NASA ay hindi nagbibigay ng mga indibidwal na kumpirmasyon, makatitiyak na ang iyong pangalan ay isasama sa microchip.

4. Kailan inaasahang darating ang Europa Clipper sa Europa?

Kung magiging maayos ang lahat, papasok ang spacecraft sa orbit ng Jupiter sa humigit-kumulang limang taon mula sa petsa ng paglulunsad nito.

5. Ano ang mangyayari sa Europa Clipper pagkatapos ng misyon nito?

Ang spacecraft ay binalak na bumagsak sa Ganymede, isa pa sa mga buwan ng Jupiter.