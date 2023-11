Ang Astrobotic ng NASA ay Nag-install ng Natatanging Decal sa Peregrine Lunar Lander

By

Ang NASA, sa pakikipagtulungan sa Astrobotic Technologies, ay naglagay kamakailan ng iconic na NASA meatball decal sa Peregrine lunar lander. Ang milestone na kaganapang ito ay naganap sa Astrotech Space Operations Facility malapit sa Kennedy Space Center sa Florida, na nagpapahiwatig ng isang mahalagang hakbang patungo sa unang komersyal na robotic flight sa lunar surface.

Plano ng Astrobotic Technologies, na responsable sa paghahatid ng NASA at mga komersyal na kargamento sa Buwan, na ilunsad ang Peregrine lander sa Vulcan rocket ng United Launch Alliance (ULA). Nakatakdang maganap ang liftoff mula sa Launch Complex 41 sa Cape Canaveral Space Force Station sa Florida, kung saan inaasahang dadaan ang lander sa lunar surface sa unang bahagi ng 2024.

Ang makabuluhang pag-unlad na ito ay nag-udyok sa NASA na ayusin ang isang "What's on Board" na media teleconference, na gaganapin sa ika-29 ng Nobyembre sa ika-2 ng hapon EST. Ang kumperensya ay naglalayong talakayin ang mga kargamento ng agham na dadalhin sa makasaysayang misyon na ito sa buwan bilang bahagi ng inisyatiba ng NASA's Commercial Lunar Payload Services (CLPS) sa ilalim ng programang Artemis.

Ang mga kinatawan mula sa NASA at Astrobotic, kabilang ang mga matataas na opisyal at tagapamahala ng programa, ay lalahok sa briefing. Maa-access ng publiko ang kaganapan sa pamamagitan ng audio stream sa opisyal na website ng NASA.

Ang Peregrine Mission One ay magdadala ng iba't ibang mga pang-agham na kargamento na mag-aambag sa lunar na pananaliksik. Ang mga payload na ito ay magtatarget ng mga lugar tulad ng lunar exosphere, thermal properties ng lunar regolith, hydrogen abundance sa lupa, magnetic field, at radiation environment monitoring. Sa pamamagitan ng pangangalap ng data sa mga lugar na ito, nilalayon ng NASA na palawakin ang ating pang-unawa sa Buwan at isulong ang paggalugad ng tao bilang paghahanda para sa mga misyon sa hinaharap, kabilang ang mga misyon sa Mars.

Ang misyon na ito ay nagmamarka ng isang mahalagang hakbang sa pangako ng NASA na magtatag ng isang regular na ritmo ng mga paghahatid ng kargamento sa Buwan. Bilang bahagi ng mga kontrata ng CLPS, nakikipagtulungan ang NASA sa iba't ibang vendor upang mapadali ang mga regular na eksperimento, pagsubok sa teknolohiya, at pagpapakita ng kakayahan sa ibabaw ng buwan. Ang pinagsama-samang maximum na halaga ng mga kontratang ito ay humigit-kumulang $2.6 bilyon hanggang 2028.

Sa programang Artemis, nilalayon ng NASA na hindi lamang tuklasin ang Buwan kundi maging daan din para sa mga misyon ng tao sa hinaharap, kabilang ang mga misyon sa Mars. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga komersyal na kasosyo tulad ng Astrobotic Technologies, itinutulak ng NASA ang mga hangganan ng paggalugad sa kalawakan at pagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa mga siyentipikong pagtuklas.

