Pinalawak ng NASA ang Bagong Horizons Mission para I-explore ang Kuiper Belt Objects

Ang misyon ng New Horizons ng NASA, na nagtakdang galugarin ang Pluto noong 2006, ay nakatanggap ng limang taong extension. Ang misyon ay una nang binalak upang tapusin sa 2024 ngunit ngayon ay magpapatuloy hanggang ang spacecraft ay lumabas sa Kuiper Belt, kung saan naninirahan ang mga kometa. Ang extension na ito ay nagbibigay-daan sa mga bagong layunin para sa misyon na ituloy.

Simula sa 2025, tututuon ang New Horizons sa paggalugad ng mga bagay sa loob ng Kuiper Belt. Ang misyon ay mangangalap ng data ng heliophysics habang tumatakbo sa isang pinahaba at mababang aktibidad na mode. Layunin ng mga siyentipiko na kilalanin at pag-aralan ang mga bagay na Kuiper Belt. Kung may nakitang angkop na target, maaaring posible ang malapit na paglipad.

Binigyang-diin ni Nicola Fox, associate administrator para sa Science Mission Directorate ng NASA, ang kahalagahan ng pinalawig na misyon: “Ang New Horizons mission ay may natatanging posisyon sa ating solar system upang sagutin ang mahahalagang tanong tungkol sa ating heliosphere at magbigay ng mga pambihirang pagkakataon para sa multidisciplinary science para sa NASA at sa pang-agham na komunidad."

Ang mga responsibilidad para sa misyon ay ililipat sa Heliophysics at Planetary Science Division ng NASA. Ang isang partikular na target ng interes ay Arrokoth, isang bagay na Kuiper Belt na binubuo ng mga nagyeyelong katawan. Ang paglipad ng spacecraft sa Arrokoth, na humigit-kumulang 34 kilometro ang lapad, ay magbibigay ng mahalagang data tungkol sa bagay.

Ang pinalawig na New Horizons mission ay sama-samang pamamahalaan ng NASA's Planetary Science and Heliophysics Divisions. Si Alan Stern, isang planetary scientist, ay nagpahayag ng pasasalamat sa pagpapalawig ng misyon at sa suportang natanggap: "Nais kong pasalamatan ang lahat ng sumuporta sa amin sa pagkuha ng NASA na ipagpatuloy ang paggalugad ng Kuiper Belt sa pamamagitan ng New Horizons spacecraft nito - Ginawa mo ito!"

