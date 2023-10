Natuklasan ng Bagong Pananaliksik ang Potensyal na Link sa Pagitan ng Kakulangan ng Tulog at Obesity

Sa isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng isang pangkat ng mga mananaliksik, natuklasan ang isang potensyal na link sa pagitan ng kakulangan ng tulog at labis na katabaan. Ang pag-aaral, na pinag-aralan ang mga pattern ng pagtulog at body mass index (BMI) ng higit sa 1,000 indibidwal, natagpuan na ang mga patuloy na natutulog nang mas mababa sa pitong oras sa isang gabi ay nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng labis na katabaan.

Matagal nang kinikilala ang labis na katabaan bilang isang pangunahing isyu sa kalusugan ng publiko, na may maraming nauugnay na panganib sa kalusugan tulad ng mga sakit sa cardiovascular at diabetes. Gayunpaman, ang kaugnayan sa pagitan ng pagtulog at labis na katabaan ay hindi gaanong malinaw. Ang bagong pananaliksik na ito ay nagbibigay liwanag sa isang posibleng koneksyon sa pagitan ng dalawa.

Ang pag-aaral ay nagsiwalat na ang mga indibidwal na patuloy na natutulog ng mas mababa sa pitong oras sa isang gabi ay may mas mataas na BMI kumpara sa mga natutulog ng pito hanggang siyam na oras sa isang gabi. Higit pa rito, ipinakita ng pananaliksik na ang mga indibidwal na ito ay mas malamang na makisali sa hindi malusog na mga gawi sa pagkain at kumonsumo ng mas mataas na bilang ng mga calorie sa buong araw.

Habang ang eksaktong mekanismo na nag-uugnay sa kakulangan ng tulog sa labis na katabaan ay sinisiyasat pa, naniniwala ang mga mananaliksik na maaaring ito ay dahil sa epekto ng kawalan ng tulog sa hormonal regulation at kontrol sa gana. Ipinakita ng mga nakaraang pag-aaral na ang hindi sapat na pagtulog ay maaaring makagambala sa balanse ng mga hormone na kumokontrol sa gutom at pagkabusog, na humahantong sa pagtaas ng gana at potensyal na labis na pagkain.

Itinatampok ng bagong pananaliksik na ito ang kahalagahan ng sapat na pagtulog sa pagpapanatili ng malusog na timbang at pagpigil sa labis na katabaan. Iminumungkahi nito na ang pagtatatag ng malusog na mga gawi sa pagtulog at pag-prioritize ng sapat na pagtulog ay maaaring mga pangunahing salik sa pamamahala ng timbang.

Mahalagang tandaan na ang pag-aaral na ito ay nagtatatag lamang ng ugnayan sa pagitan ng kakulangan ng tulog at labis na katabaan, at kailangan ng karagdagang pananaliksik upang matukoy ang sanhi at pinagbabatayan na mga mekanismo. Gayunpaman, nagbibigay ito ng mahahalagang insight sa potensyal na epekto ng pagtulog sa pamamahala ng timbang at pangkalahatang kalusugan.

Sa konklusyon, ang kamakailang pag-aaral ay nagpapahiwatig ng isang potensyal na link sa pagitan ng kakulangan ng pagtulog at labis na katabaan. Ang mga indibidwal na patuloy na natutulog nang mas mababa sa pitong oras sa isang gabi ay maaaring nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng labis na katabaan dahil sa mga salik tulad ng pagkagambala sa hormonal regulation at pagtaas ng gana. Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang galugarin ang sanhi ng kaugnayang ito at matukoy ang mga partikular na mekanismo. Gayunpaman, binibigyang-diin ng pag-aaral na ito ang kahalagahan ng pagbibigay-priyoridad ng sapat na pagtulog para sa pagpapanatili ng malusog na timbang at pangkalahatang kagalingan.

