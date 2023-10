CatSat: Pagbabago ng Space-Based Sensing at Communications

Tatlumpung taon na ang nakalilipas, ang isang biglaang tawag sa telepono habang gumagawa ng chocolate pudding ay nagdulot ng ideya na magpapabago sa space-based sensing at mga komunikasyon. Si Christopher Walker, isang batang inhinyero noong panahong iyon, ay natuklasan ang potensyal ng isang naka-warped na plastic wrap sa ibabaw ng kanyang pudding pot nang pinalaki nito ang repleksyon ng isang overhead lightbulb. Ang konseptong ito sa kalaunan ay humantong sa pagbuo ng Large Balloon Reflector (LBR), isang inflatable device na lumilikha ng malawak na collection aperture na may maliit na bahagi ng bigat ng mga tradisyonal na deployable antenna.

Salamat sa pagpopondo mula sa programang Innovative Advanced Concepts (NIAC) ng NASA, sa wakas ay nagiging realidad na ang pananaw ni Walker. Ginagawa ng LBR ang bahagi ng isang napalaki na globo sa isang parabolic antenna sa pamamagitan ng pag-aluminize ng isang seksyon ng interior surface. Sa isang 33-foot-diameter (10 metro) na prototype na pinondohan ng NIAC at ng US Naval Research Laboratory, ipinakita ni Walker ang mga kakayahan ng LBR, na lumalampas sa laki ng aperture ng James Webb Space Telescope ng NASA.

Nilulutas ng disenyo ng LBR ang mga hamon na kinakaharap ng mga tradisyonal na reflector antenna. Lumalaki ito na parang beachball, na nagbibigay ng stable na parabolic-dish na hugis nang hindi nangangailangan ng malaki at kumplikadong deployable na hardware. Higit pa rito, maaari itong matiklop sa isang compact volume, na ginagawang mas madaling ilunsad at i-deploy sa espasyo.

Isa sa mga kapansin-pansing aplikasyon ng teknolohiyang ito ay sa mga high-speed na komunikasyon. Ang CatSat, isang 6 na unit na CubeSat na binuo ng Freefall Aerospace sa pakikipagtulungan sa NASA, University of Arizona, at Rincon Research Corporation, ay magpapakita ng mga kakayahan ng inflatable antenna sa mababang orbit ng Earth. Pagkatapos ng deployment, ipapadala ng antenna ang mga high-definition na larawan ng Earth pabalik sa Earth. Ang misyon na ito, na bahagi ng CubeSat Launch Initiative ng NASA, ay nagpapakita ng potensyal para sa hinaharap na mga misyon sa lunar, planetary, at deep-space gamit ang CubeSats.

FAQ:

Ano ang Large Balloon Reflector (LBR)?

Ang LBR ay isang inflatable device na ginagawang parabolic antenna ang bahagi ng isang napalaki na globo. Lumilikha ito ng malawak na mga aperture ng koleksyon na may maliit na bahagi ng bigat ng mga tradisyonal na na-deploy na antenna.

Bakit mahalaga ang LBR?

Niresolba ng LBR ang mga hamon na kinakaharap ng mga tradisyonal na reflector antenna, gaya ng mabigat at kumplikadong deployment. Nagbibigay ito ng stable na parabolic-dish na hugis nang hindi nangangailangan ng malaking hardware at maaaring matiklop sa maliit na volume, na ginagawang mas madaling ilunsad at i-deploy sa espasyo.

Ano ang CatSat?

Ang CatSat ay isang 6 na unit na CubeSat na magpapakita ng mga kakayahan ng inflatable antenna sa mababang orbit ng Earth. Ipapadala nito ang mga high-definition na larawan ng Earth pabalik sa Earth, na nagpapakita ng potensyal para sa mga hinaharap na misyon gamit ang CubeSats.

Sino ang bumuo ng CatSat at ang LBR?

Ang CatSat ay binuo ng Freefall Aerospace sa pakikipagtulungan sa NASA, University of Arizona, at Rincon Research Corporation. Ang konsepto ng LBR ay pinasimunuan ni Christopher Walker, na nakatanggap ng pondo mula sa programa ng Innovative Advanced Concepts ng NASA at sa US Naval Research Laboratory.

Paano inihahambing ang LBR sa mga tradisyonal na reflector antenna?

Ang LBR ay nag-aalok ng isang magaan na alternatibo sa tradisyonal na reflector antenna. Ang inflatable na disenyo nito ay nag-aalis ng pangangailangan para sa napakalaki at kumplikadong mga mekanismo sa pag-deploy, na ginagawa itong mas maraming nalalaman at mas madaling i-deploy sa espasyo.

Pinagmumulan:

NASA: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/catapulting-a-parabolic-balloons-30-year-risk

Video ng YouTube: https://youtube.com/watch?v=Z4OQG4ABJ_k&feature=oembed