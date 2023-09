Ginagaya ng NASA ang Isang Sulyap sa Ating Galaxy sa Gravitational Waves

Gumamit ang mga astronomo ng simulate na data upang magbigay ng visualization ng kalangitan kung paano ito lilitaw sa mga gravitational wave, na nag-aalok ng bagong pananaw sa ating kalawakan. Ang mga gravitational wave ay mga cosmic ripples sa space-time na nabuo ng mga bagay na nag-o-orbit, at ang mga obserbatoryong nakabatay sa kalawakan na inaasahang ilulunsad sa susunod na dekada ay lubos na magpapahusay sa ating pag-unawa sa mga penomena na ito.

Naka-detect ang mga ground-based na obserbatoryo ng humigit-kumulang isang daang kaganapan mula noong 2015, na kumakatawan sa mga pagsasanib ng stellar-mass black hole, neutron star, o pareho. Ang mga signal na ito ay panandalian, may mataas na dalas na mga kaganapan na maaaring mangyari saanman sa kalangitan at nagmumula sa mga mapagkukunan sa kabila ng ating kalawakan. Gayunpaman, maraming binary system sa loob ng Milky Way na naglalaman din ng mga compact na bagay tulad ng mga white dwarf, neutron star, at black hole sa masikip na orbit.

Upang maobserbahan ang mga ultracompact binary (UCBs) na ito, kailangan ang isang space observatory dahil ang kanilang mga gravitational wave ay may mga frequency na masyadong mababa para sa ground-based detector. Ang paparating na Laser Interferometer Space Antenna (LISA), isang joint mission ng NASA at ng European Space Agency (ESA), ay inaasahang makaka-detect ng libu-libong UCB. Ang pagtuklas ng higit pang mga UCB ay isa sa mga pangunahing layunin ng LISA.

Ang mga mananaliksik ay nakabuo ng isang diskarte upang pagsamahin ang simulate na data ng inaasahang pamamahagi at gravitational wave signal mula sa mga UCB upang lumikha ng all-sky view ng ating kalawakan. Ang larawang ito ay katulad ng isang all-sky view sa nakikita, infrared, o X-ray na ilaw. Ang visualization ay nagbibigay ng isang sulyap sa natatanging pananaw na inaalok ng mga gravitational wave sa pagmamasid sa uniberso. Ang pag-asa ay ang mga hinaharap na bersyon ng larawang ito ay gagawin gamit ang totoong LISA data.

Ang pag-aaral na ito, na inilathala sa The Astronomical Journal, ay nagpapakita ng potensyal ng gravitational waves bilang isang bagong tool para sa pag-aaral ng cosmos. Sa pamamagitan ng pagsasama ng data mula sa mga obserbatoryo ng gravitational wave na nakabatay sa kalawakan tulad ng LISA, makakakuha ang mga astronomo ng mahahalagang insight sa kalikasan ng mga binary system at ang dynamics ng mga bagay sa ating kalawakan.

Pinagmumulan:

– Ang Astronomical Journal (2023). DOI: 10.3847/1538-3881/acd3f1

– Goddard Space Flight Center ng NASA