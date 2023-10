By

Ang Juno probe ng NASA, na kasalukuyang umiikot sa Jupiter, ay unti-unting lumalapit sa Jovian moon Io, na kilala bilang ang pinaka-aktibong bulkan na mundo sa ating solar system. Sa ika-55 na paglalakbay nito sa paligid ng Jupiter, dumating si Juno sa loob lamang ng 7,270 milya mula sa ibabaw ni Io, na nakakuha ng ilan sa mga pinakamalinaw na larawang nakuhanan ng buwan.

Ang mga imahe ay nagpapakita ng mga madilim na splotches na nagpapahiwatig ng pag-agos ng lava, mga bulkan na tumataas mula sa ibabaw ng buwan, at mga potensyal na bulkan na pumuputok sa kalawakan. Ang mga pananaw na ito ay naproseso ng mga propesyonal at amateur na tagaproseso ng imahe, na ang ilan ay nagtatrabaho para sa NASA o mga kaugnay na programa sa pananaliksik sa kalawakan.

Si Scott Bolton, ang punong imbestigador ng Juno mission, ay nagsabi na ang spacecraft ay lalapit pa sa Io sa mga susunod na pass nito sa Disyembre at Enero 2024. Ang kalapit na ito ay magbibigay-daan para sa mas detalyadong mga obserbasyon at pagkolekta ng data.

Ang matinding aktibidad ng bulkan sa Io ay resulta ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng gravitational nito sa Jupiter at sa mga kalapit nitong buwan na Europa at Ganymede. Ang Io ay nakakaranas ng patuloy na pag-unat at pagpisil, na humahantong sa paglikha ng lava na nakikitang bumubuga mula sa maraming bulkan nito.

Bagama't ang Io mismo ay hindi angkop para sa buhay, partikular na interesado ang mga siyentipiko sa paggalugad sa kalapit na buwan ng Europa. Ang Europa ay pinaniniwalaan na may maalat na dagat sa ilalim ng nagyeyelong shell nito, na ginagawa itong potensyal na kandidato para sa pagho-host ng mga kasalukuyang kapaligiran na angkop para sa buhay sa kabila ng Earth.

Sa 2024, plano ng NASA na ilunsad ang Europa Clipper spacecraft, na magsasagawa ng detalyadong reconnaissance sa buwan ng Jupiter na Europa. Sisiyasatin ng probe kung ang Europa ay maaaring magkaroon ng mga kondisyong angkop para sa buhay.

Pinagmulan: NASA