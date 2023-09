Ang Parker Solar Probe ng NASA ay Nakaligtas sa Napakahusay na Pagsabog ng Solar

By

Ang Parker Solar Probe ng NASA, isang spacecraft na idinisenyo upang masusing suriin ang pag-uugali ng araw, ay lumipad kamakailan at nakaligtas sa isa sa pinakamakapangyarihang coronal mass ejections (CMEs) na naitala kailanman. Ang bihirang footage ng solar event ay inilabas ng Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory.

Ang coronal mass ejection ay isang pagsabog ng sobrang init na gas, o plasma, mula sa ibabaw ng araw. Maaari itong magkaroon ng makabuluhang mga kahihinatnan sa Earth, kabilang ang mga satellite na nanganganib, nakakagambala sa mga teknolohiya ng komunikasyon at nabigasyon, at kahit na pag-knock out ng mga power grid. Noong 1989, isang malakas na CME ang nagdulot ng matinding blackout sa Québec, Canada.

Ang Parker Solar Probe, na nilagyan ng matibay na heat shield, ay gumugol ng humigit-kumulang dalawang araw sa pagmamasid sa CME, na naging unang spacecraft na lumipad sa isang malakas na pagsabog ng araw malapit sa araw. Tiniis ng probe ang matinding pagsabog ng radiation at lumabas sa pagsabog nang hindi nasaktan.

Gumagamit ang mga siyentipiko ng data mula sa Parker Solar Probe, kasama ang mga obserbasyon mula sa iba pang spacecraft at teleskopyo, upang mas maunawaan ang pag-uugali ng mga CME at iba pang phenomena ng panahon sa kalawakan, gaya ng mga solar flare. Ang kaalamang ito ay makakatulong sa pagtataya at paghahanda para sa mga potensyal na mapanirang kaganapan sa panahon sa kalawakan sa hinaharap.

Ang misyon ng Parker Solar Probe ay magpapatuloy, na ang spacecraft ay inaasahang aabot sa bilis na 430,000 mph at darating sa loob ng 3.9 milyong milya mula sa araw sa 2024. Ang mga obserbasyon na ito ay makakatulong sa mga pinahusay na hula ng epekto ng solar ejections sa Earth, na nagbibigay-daan para sa mas mahusay na paghahanda at mga diskarte sa pagpapagaan.

[Kahulugan: Coronal mass ejection (CME) – isang pagsabog ng sobrang init na gas, o plasma, mula sa ibabaw ng araw.]

[Pinagmulan: Ang Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory]

[Pinagmulan: NASA]