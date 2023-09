Ang Pinakamalaking Sample ng Asteroid: Nakumpleto ng Osiris-Rex ng NASA ang Misyon Nito

Ang Osiris-Rex spacecraft ng NASA ay nakatakdang maghatid ng pinakamalaking sample ng asteroid hanggang ngayon, na nagsasara ng pitong taong misyon. Sa Linggo, lilipad ang spacecraft sa pamamagitan ng Earth at ibababa ang hindi bababa sa isang tasa ng mga durog na bato na nakuha nito mula sa asteroid Bennu. Ang sample na kapsula ay magpaparachute sa disyerto ng Utah habang ang mothership ay mag-zoom off upang galugarin ang isa pang asteroid.

Inaasahan ng mga siyentipiko na makakakuha ng humigit-kumulang kalahating libra (250 gramo) ng mga pebbles at alikabok mula sa Bennu, na higit na malaki kaysa sa maliit na halagang nakolekta ng Japan mula sa dalawa pang asteroid. Ang mga sample ng asteroid na ito ay nagsisilbing mga napreserbang time capsule, na nagbibigay ng mahahalagang insight sa pagbuo ng ating solar system at ang pinagmulan ng buhay sa Earth.

Ang Osiris-Rex, na inilunsad noong 2016, ay dumating sa Bennu noong 2018 at gumugol ng dalawang taon sa pag-aaral ng asteroid bago subukang mangolekta ng mga sample. Sa panahon ng pagkolekta ng sample, ang spacecraft ay nakaranas ng ilang mga hamon, kabilang ang isang jammed lid na naging sanhi ng ilan sa mga nakolektang materyal na tumapon sa kalawakan. Gayunpaman, ang natitirang mga sample ay matagumpay na na-secure sa kapsula.

Si Bennu, na natuklasan noong 1999, ay pinaniniwalaang isang labi ng isang mas malaking asteroid na bumangga sa isa pang space rock. Ito ay sumusukat ng humigit-kumulang isang-katlo ng isang milya ang lapad at natatakpan ng itim na masungit na lupain na puno ng mga malalaking bato. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Bennu nang malapitan, umaasa ang mga siyentipiko na makakuha ng mahalagang impormasyon na maaaring makatulong sa pagbuo ng mga estratehiya upang ilihis ang asteroid kung ang landas nito ay nagdudulot ng banta sa Earth sa hinaharap.

Ilalabas ng Osiris-Rex ang sample na kapsula mula sa layong 63,000 milya at pagkaraan ng apat na oras, mapupunta ito sa Utah Test and Training Range. Ang kapsula, na may sukat na halos 3 talampakan ang lapad at 1.6 talampakan ang taas, ay bababa sa bilis na 27,650 mph bago ito pabagalin ng parachute para sa isang banayad na landing. Kapag nakuha na ang kapsula, dadalhin ito sa Johnson Space Center ng NASA sa Houston para sa pagsusuri.

Ang misyon na ito ay nagmamarka ng ikatlong sample na pagbabalik ng NASA mula sa malalim na kalawakan, na may mga nakaraang misyon na kumukuha ng mga particle ng solar wind, comet dust, at microscopic na butil mula sa mga asteroid. Plano ng ahensya na ihayag sa publiko ang mga nilalaman ng sample ng Bennu sa Oktubre 11. Sa taglagas na ito, maglulunsad din ang NASA ng dalawa pang asteroid mission, na higit pang isulong ang ating pag-unawa sa mga celestial na katawan na ito at ang kanilang kahalagahan sa pag-aaral ng ating solar system.

Pinagmumulan:

– Ang Associated Press

– NASA