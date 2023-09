Ang Osiris-Rex spacecraft ng NASA ay nakatakdang maghatid ng pinakamalaking sample mula sa isang asteroid

By

Sa isang kapana-panabik na konklusyon sa isang pitong taong paghahanap, ang Osiris-Rex spacecraft ng NASA ay naka-iskedyul na lumipad sa pamamagitan ng Earth sa Linggo at mag-drop ng isang sample na kapsula na naglalaman ng hindi bababa sa isang tasa ng mga durog na bato na nakolekta mula sa asteroid Bennu. Ito ang magiging pinakamalaking sample na nakuha kailanman mula sa isang asteroid, na inaasahan ng mga siyentipiko na makakuha ng humigit-kumulang kalahating libra (250 gramo) ng mga pebbles at alikabok. Ito ay higit na malaki kaysa sa halagang ibinalik ng Japan mula sa dalawa pang asteroid.

Ang asteroid Bennu, na natuklasan noong 1999, ay pinaniniwalaang isang labi ng isang mas malaking asteroid na bumangga sa isa pang space rock. Ito ay humigit-kumulang isang-katlo ng isang milya ang lapad at may itim, masungit na ibabaw na puno ng mga malalaking bato. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang Bennu ay naglalaman ng mga labi mula sa unang bahagi ng solar system, na nagbibigay ng mahalagang pananaw sa mga pinagmulan ng Earth at buhay mismo.

Sinimulan ng Osiris-Rex ang misyon nito noong 2016 at nakarating sa Bennu noong 2018. Matapos maingat na pag-aralan ang asteroid sa loob ng dalawang taon, saglit na hinawakan ng spacecraft ang ibabaw nito at sinipsip ang alikabok at mga pebbles gamit ang vacuum. Gayunpaman, ang takip ng sample collector ay naging jammed, na naging sanhi ng ilang mga bato na nawala sa kalawakan. Ang eksaktong dami ng materyal sa sample na kapsula ay malalaman lamang kapag ito ay nabuksan.

Ang sample na kapsula ay ilalabas mula sa Osiris-Rex apat na oras bago ito maabot sa disyerto ng Utah. Pagkatapos ng parachute-assisted descent, dadalhin ang kapsula sa isang malinis na lab sa Johnson Space Center ng NASA sa Houston upang maiwasan ang cross-contamination. Ang mga sample ay hahawakan nang may lubos na pangangalaga sa mga espesyal na malinis na silid upang maiwasan ang anumang kontaminasyon. Plano ng NASA na ihayag sa publiko ang mga nilalaman ng sample sa Oktubre 11.

Ang misyon na ito ay bahagi ng tinatawag ng NASA na "Asteroid Autumn," na may ilang mga milestone na nauugnay sa asteroid na nagaganap. Kabilang dito ang paglulunsad ng Psyche spacecraft, na mag-aaral ng metal asteroid, sa Oktubre 5, at ang engkwentro ng Lucy spacecraft sa isang asteroid sa pangunahing asteroid belt noong Nobyembre 1. Ang mga misyon na ito ay makakatulong sa ating pag-unawa sa mga asteroid at ang maagang solar system.

Ito ang pangatlong sample return mission ng NASA mula sa malalim na kalawakan, na may mga nakaraang misyon na kumukuha ng mga solar wind particle at comet dust. Matagumpay ding naibalik ng Japan ang mga sample mula sa isang asteroid noong 2010. Ang mga sample na ito ay nagsisilbing time capsule mula sa mga unang araw ng ating solar system at nagbibigay ng mahahalagang insight sa ating cosmic na pinagmulan.

