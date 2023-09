Nagbabalik ang Osiris-Rex Spacecraft ng NASA na may Sample ng Asteroid

By

Isang NASA spacecraft ang nakatakdang maghatid ng pinakamalaking sample ng asteroid nito sa Earth sa Lunes. Ang Osiris-Rex spacecraft ay magdadala ng hindi bababa sa isang tasa ng mga durog na bato na nakolekta nito mula sa asteroid Bennu, na minarkahan ang pagtatapos ng isang pitong taong misyon. Inaasahan ng mga siyentipiko na makatanggap ng humigit-kumulang 250g ng mga pebbles at alikabok, na mas malaki kaysa sa mga nakaraang asteroid sample mission. Ang mga sample na ito ay itinuturing na mga kapsula ng oras mula sa unang bahagi ng solar system at makakatulong sa mga mananaliksik na maunawaan ang mga pinagmulan ng Earth at buhay mismo.

Ang misyon ng Osiris-Rex ay nakakita ng maraming hamon sa daan, kabilang ang isang naka-jam na takip na naging sanhi ng ilan sa mga sample na dumaloy sa kalawakan. Gayunpaman, nakuha ng spacecraft ang sapat na materyal para sa pagsusuri. Ang Bennu, ang asteroid na binisita ng spacecraft, ay pinaniniwalaang naglalaman ng mga labi ng pagbuo ng solar system 4.5 bilyong taon na ang nakalilipas. Ang misyon na ito ay nagbigay-daan sa mga siyentipiko na pag-aralan ang Bennu nang malapitan at mangalap ng mahalagang data na maaaring makatulong sa mga diskarte sa pagpapalihis kung ang asteroid ay magdulot ng banta sa Earth sa hinaharap.

Ang sample na kapsula ay ilalabas mula sa Osiris-Rex spacecraft, na pagkatapos ay magpapatuloy sa paggalugad ng isa pang asteroid. Ang kapsula ay papasok sa kapaligiran ng Earth at parachute sa disyerto ng Utah, kung saan ito ay dadalhin sa isang malinis na lab sa Johnson Space Center ng NASA para sa pagsusuri. Ang lab ay lilimitahan sa paghawak lamang sa Bennu rubble upang maiwasan ang cross-contamination. Plano ng NASA na ihayag sa publiko ang mga kayamanan ng asteroid sa Oktubre 12.

Ang misyon na ito ay bahagi ng tinatawag ng NASA na "Asteroid Autumn," na may maraming asteroid mission na nagaganap ngayong taglagas. Kasunod ng misyon ng Osiris-Rex, isa pang spacecraft na pinangalanang Psyche ang maglulunsad upang pag-aralan ang isang metal na asteroid. Makakaharap din ng Lucy spacecraft ng NASA ang unang asteroid nito bago magsimula sa paglilibot sa mga Trojan asteroid na umiikot sa Jupiter.

Pinagmulan: Associated Press

Kahulugan:

– Osiris-Rex spacecraft: Isang NASA spacecraft na inilunsad noong 2016 na may layuning mangolekta ng mga sample mula sa asteroid Bennu.

– Bennu: Isang asteroid na natuklasan noong 1999 at pinaniniwalaang naglalaman ng mga labi mula sa unang bahagi ng solar system.

– Asteroid Autumn: Ang palayaw na ibinigay sa panahon ng taglagas ng 2020, kung saan maraming asteroid mission ang nagaganap.

– NASA: Ang National Aeronautics and Space Administration, ang ahensya ng gobyerno ng Estados Unidos na responsable para sa sibilyan na programa sa kalawakan ng bansa.

Pinagmumulan:

– Associated Press: [link ng pinagmulan]

– NASA: [link ng pinagmulan]