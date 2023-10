Solar Storm Alert: Potensyal para sa Matinding Solar Storm Event

Isang kamakailang solar storm event na naganap noong Oktubre 18 ang nagbigay sa amin ng isang sulyap sa mga nakamamanghang aurora na makikita kapag ang Earth ay naapektuhan ng isang coronal mass ejection (CME). Gayunpaman, mayroon na ngayong posibilidad na ang isang mas matinding CME ay maaaring dumiretso sa Earth, na posibleng mag-spark ng isang malakas na kaganapan sa solar storm ngayon o bukas.

Ang impormasyong ito ay nagmula sa Solar and Heliospheric Observatory ng NASA at nasuri ng space weather physicist na si Dr. Tamitha Skov. Nagbahagi si Skov ng detalyadong 5-araw na pagtataya para sa mga solar storm sa linggong ito, na nagpapahiwatig ng potensyal para sa back-to-back na mga bagyo.

Ayon kay Dr. Skov, mayroong 65 porsiyentong posibilidad ng isang malaking solar storm ngayon, na may isang malakas na posibilidad ng isang menor de edad na bagyo na maaaring makagawa ng mga aurora. Bukas, may 50 porsiyentong posibilidad ng isang matinding solar storm, na maaaring umabot sa G2-class at posibleng makaapekto sa maliliit na satellite, mobile network, at sensitibong electronics sa Earth.

Mahalagang tandaan na ang panganib sa mid-latitude ay medyo mas mababa, na may 30 porsiyentong posibilidad ng maliliit na bagyo ngayon at 15 porsiyentong pagkakataon bukas. Gayunpaman, dapat pa ring gawin ang mga pag-iingat upang matiyak ang kaligtasan ng mga elektronikong aparato.

Ang Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) ng NASA ay isang satellite na pinag-aaralan ang araw at ang mga epekto nito sa solar system. Nilagyan ng 12 siyentipikong instrumento, ang SOHO ay kumukuha ng mga larawan ng korona ng araw, sinusukat ang mga magnetic field at bilis nito, at pinagmamasdan ang mahinang korona sa paligid nito.

Habang patuloy naming sinusubaybayan ang mga solar storm na ito, mahalagang manatiling updated sa mga pinakabagong hula at magsagawa ng mga kinakailangang pag-iingat kung nakatira ka sa isang lugar na maaaring maapektuhan ng matinding solar activity.

Pinagmumulan:

– NASA Solar and Heliospheric Observatory (SOHO)

– Dr. Tamitha Skov, space weather physicist