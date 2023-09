Natuklasan ng Bagong Pag-aaral na ang mga aso ay maaaring makatulong na mabawasan ang mga antas ng stress sa mga bata

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa Children's Hospital ng Philadelphia ay natagpuan na ang pagmamay-ari ng aso ay maaaring magkaroon ng makabuluhang benepisyo para sa pagbabawas ng mga antas ng stress sa mga bata. Ang pag-aaral, na kinasasangkutan ng 643 mga bata mula 7 hanggang 12, ay natagpuan na ang mga bata na may alagang aso ay nakaranas ng mas mababang antas ng stress kumpara sa mga walang aso.

Sinukat ng mga mananaliksik ang mga antas ng stress gamit ang isang karaniwang ginagamit na instrumento na tinatawag na Perceived Stress Scale (PSS), na tinatasa ang antas kung saan nakikita ng mga indibidwal ang kanilang buhay bilang nakababahalang. Ang mga resulta ay nagpakita na ang mga bata na nagmamay-ari ng aso ay may makabuluhang mas mababang mga marka ng PSS, na nagpapahiwatig ng mas mababang antas ng pinaghihinalaang stress, kumpara sa mga batang walang aso.

Naniniwala ang mga eksperto na ang pagkakaroon ng aso ay makapagbibigay sa mga bata ng pakiramdam ng ginhawa at pakikisama, na humahantong sa pagbaba ng mga antas ng stress. Ang mga aso ay kilala sa kanilang kakayahang magbigay ng emosyonal na suporta, at ipinakita ng mga nakaraang pag-aaral na ang pakikipag-ugnayan sa mga hayop ay maaaring magpapataas ng mga antas ng oxytocin, isang hormone na nauugnay sa mga pakiramdam ng pagpapahinga at kagalingan.

Higit pa rito, ang pagmamay-ari ng aso ay maaari ring magsulong ng pisikal na aktibidad at pakikipag-ugnayan sa lipunan, na maaaring higit pang mag-ambag sa pagbawas ng stress sa mga bata. Ang pag-aalaga ng aso ay nagsasangkot ng mga regular na paglalakad at oras ng paglalaro, na maaaring magbigay sa mga bata ng pagkakataong makisali sa pisikal na aktibidad at magpalipas ng oras sa labas. Bilang karagdagan, ang mga aso ay maaaring magsilbi bilang isang starter ng pag-uusap at tumulong na mapadali ang mga social na pakikipag-ugnayan, na mahalaga para sa pangkalahatang kagalingan.

Habang ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang lubos na maunawaan ang mga mekanismo sa likod ng mga epekto ng pagbabawas ng stress ng mga aso sa mga bata, ang mga natuklasang ito ay nagpapakita ng mga potensyal na benepisyo ng pagmamay-ari ng alagang hayop sa pagtataguyod ng kalusugan ng isip at kagalingan sa mga kabataang indibidwal. Kung mayroon kang isang bata na nakakaranas ng mataas na antas ng stress, ang pagsasaalang-alang sa pagkuha ng isang aso ay maaaring isang kapaki-pakinabang na opsyon upang tuklasin.

Pinagmumulan:

– The Perceived Stress Scale (PSS): Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). Isang pandaigdigang sukatan ng pinaghihinalaang stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385-396.