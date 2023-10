Naglabas ang NASA ng Mga Detalyadong Larawan ng Moon Io ng Jupiter at Nakatuklas ng Bagong Tampok sa Atmosphere ng Jupiter

Inihayag ng NASA ang mga detalyadong larawan ng Io, isa sa humigit-kumulang 90 buwan ng Jupiter, na nakunan ng Juno probe sa isang kamakailang paglipad. Ang Io ay kilala bilang ang pinaka-aktibong bulkan na mundo sa Solar System, na may daan-daang bulkan na sumasakop sa ibabaw nito. Ang mga pagsabog ng bulkan na ito ay maaaring maobserbahan mula sa Earth gamit ang malalaking teleskopyo, at mayroon ding mga lawa ng nilusaw na silicate na lava sa ibabaw ng buwan.

Ang mga larawan mula sa Juno probe ay nagpapakita ng umiikot na ibabaw ni Io, na naka-highlight sa malalaking patches ng tinunaw na pula. Nakaranas si Io ng gravitational tug-of-war sa pagitan ng Jupiter at ng dalawa pang buwan nito, ang Europa at Ganymede, na nagreresulta sa patuloy na pag-uunat at pagpisil. Ang mga pagkilos na ito ay pinaniniwalaang nauugnay sa madalas na pagsabog mula sa maraming bulkan nito. Sa Disyembre, babalik si Juno upang pagmasdan si Io sa mas malapit na distansya na 1,500 kilometro lamang sa ibabaw nito.

Bilang karagdagan sa mga larawan ng Io, ang NASA ay gumawa ng isang groundbreaking na pagtuklas tungkol sa kapaligiran ng Jupiter. Gamit ang data mula sa NIRCam ng teleskopyo ng James Webb, natukoy ng mga mananaliksik ang isang high-speed jet stream na sumasaklaw sa mahigit 4,800 kilometro sa itaas lamang ng ekwador ng Jupiter. Ang jet stream na ito ay bumibiyahe sa isang kahanga-hangang bilis na 515 kilometro bawat oras, doble sa matagal na hangin ng kategorya 5 na bagyo sa Earth. Matatagpuan sa mas mababang stratosphere ng planeta, ang paghahanap na ito ay nagbibigay liwanag sa magulong kalikasan ng atmospera ng Jupiter.

Ang mga larawan ng Jupiter ay lumilitaw na iba sa pamilyar na dark orange at cream tones. Ang mga larawang ito ay kinuha gamit ang NIRCam at Mid-InfraRed na Instrumento, na kumukuha ng mga infrared na wavelength na mula 0.6 hanggang 28 microns. Sa pamamagitan ng pagharang sa mas maliwanag na liwanag ng bagay, nakuha ng mga astronomo ang dimmer na mga bagay sa paligid nito. Ang bawat larawan ay kinuha gamit ang iba't ibang mga filter upang makuha ang iba't ibang mga wavelength, at ang mga layer ng mga larawang ito ay pinagsama upang lumikha ng panghuling may kulay na imahe.

Sa mga larawang ito, ang mga matingkad na puting spot at streak ay kumakatawan sa matataas na taas ng ulap ng mga condensed convective storm, habang ang mga pulang bahagi ay naglalarawan ng mga aurora na umaabot sa itaas ng hilaga at timog na pole ng planeta.

Pinagmumulan:

– NASA (source na artikulo)

– Ang University of the Basque Country sa Bilbao, Spain (Ricardo Hueso, nangungunang may-akda sa mga natuklasan)