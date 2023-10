Ang Hubble Telescope ng NASA ay Nagpakita ng Napakagandang Imahe ng Nagbabanggang Galaxies Milyon-milyong Light Years Ang layo

Kamakailan ay naglabas ang NASA ng isang nakakabighaning imahe na nakunan ng Hubble Telescope, na nagpapakita ng dalawang pinagsanib na mga kalawakan na matatagpuan humigit-kumulang 350 milyong light-years ang layo mula sa Earth. Ang imahe, na puno ng makulay na mga kulay at kosmikong kagandahan, ay nagbibigay sa atin ng isang sulyap sa dinamiko at magulong kalikasan ng ating malawak na uniberso.

Sa nakakabighaning larawang ito, masasaksihan natin ang napakagandang tanawin ng dalawang kalawakan na nagbanggaan sa isa't isa. Ang mga puwersa ng gravitational na naglalaro sa celestial na sayaw na ito ay nagdulot ng kamangha-manghang pagpapakita ng umiikot na gas, alikabok, at hindi mabilang na mga bituin. Habang nagbabanggaan ang mga kalawakan, ang kanilang mga istruktura ay nabaluktot at nagbabago, na lumilikha ng isang celestial na panoorin na talagang kahanga-hanga.

Ang kakayahan ng Hubble Telescope na makuha ang gayong mga sandali sa napakagandang detalye ay isang patunay sa kahanga-hangang teknolohiya nito at sa mga dedikadong siyentipiko at inhinyero sa likod nito. Ang larawang ito ay nagsisilbing paalala ng mga hindi kapani-paniwalang pagsulong sa paggalugad sa kalawakan at ang ating pag-unawa sa kosmos.

FAQ:

Q: Ano ang galaxy?

A: Ang galaxy ay isang malawak na koleksyon ng mga bituin, planeta, gas, alikabok, at iba pang celestial na bagay na pinagsama-sama ng gravity. Dumating ang mga ito sa iba't ibang hugis at sukat, mula sa spiral galaxies tulad ng Milky Way hanggang sa irregular at elliptical galaxies.

Q: Ano ang nagiging sanhi ng pagbangga ng mga kalawakan?

A: Maaaring magbanggaan ang mga kalawakan kapag hinihila sila ng kanilang mga puwersang gravitational patungo sa isa't isa. Ang mga banggaan na ito ay maaaring resulta ng pagkakataong magkatagpo o bilang resulta ng paglawak ng uniberso.

T: Paano kumukuha ng mga larawan ang Hubble Telescope?

A: Ang Hubble Telescope ay kumukuha ng mga larawan gamit ang advanced optical system nito, na kinabibilangan ng mga high-resolution na camera at mga tumpak na instrumento. Umiikot ito sa itaas ng atmospera ng Earth, na nagbibigay-daan dito na kumuha ng malinaw at detalyadong mga larawan ng mga bagay sa kalangitan nang walang distortion na dulot ng atmospheric turbulence.

Pinagmulan: NASA (https://www.nasa.gov/)