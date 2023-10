Naghahanda ang NASA para sa Paglunsad ng Psyche Mission sa Metal-Rich Asteroid

Ang NASA ay naghahanda para sa paglulunsad ng kanyang misyon sa Psyche, na tuklasin ang isang asteroid na mayaman sa metal. Ang spacecraft ay ilulunsad sa isang SpaceX Falcon Heavy rocket mula sa Launch Complex 39A sa Kennedy Space Center ng NASA sa Florida. Ang paglulunsad ay naka-iskedyul para sa Oktubre 12, 2023, sa ganap na 10:16 am EDT.

Ang misyon ay naglalayong pag-aralan ang asteroid Psyche, na matatagpuan sa pagitan ng Mars at Jupiter. Ang asteroid na ito ay natatangi dahil naglalaman ito ng malaking halaga ng metal, hindi katulad ng mga nakaraang asteroid na pangunahing binubuo ng bato o yelo. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang Psyche ay maaaring bahagi ng interior ng isang planetesimal, isang bloke ng gusali ng isang mabatong planeta. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Psyche, umaasa ang mga mananaliksik na makakuha ng mga pananaw sa pagbuo ng Earth at iba pang katulad na mga planeta.

Bilang karagdagan sa pag-aaral sa mismong asteroid, ang misyon ng Psyche ay magsasagawa rin ng isang demonstrasyon ng teknolohiya na tinatawag na Deep Space Optical Communications ng NASA. Susubukan ng eksperimentong ito ang paggamit ng mga laser upang magpadala ng data sa mas mataas na mga rate sa malalayong distansya. Susubukan ng spacecraft ang mga high-bandwidth optical na komunikasyon sa unang dalawang taon ng paglalakbay nito sa Psyche.

Ang mga aktibidad sa paglulunsad ay isasahimpapawid nang live sa iba't ibang mga platform, kabilang ang NASA TV, YouTube, X, Facebook, Twitch, Daily Motion, ang NASA app, at ang website ng ahensya. Bago ang paglulunsad, ang NASA ay magsasagawa ng mission at science briefing sa Oktubre 10, na susundan ng prelaunch news conference sa Oktubre 11.

Nasasabik ang NASA sa paparating na misyon ng Psyche at umaasa na magbibigay ito ng mahahalagang insight sa komposisyon at pagbuo ng ating solar system. Hinihikayat ng ahensya ang publiko na sundan at makisali sa misyon gamit ang mga hashtag na #MissionToPsyche at #AskNASA sa social media.

Pinagmumulan:

– NASA