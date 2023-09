Ang NASA Spacecraft ay Maghahatid pa ng Pinakamalaking Sample ng Asteroid

Ang OSIRIS-REx spacecraft ng NASA ay nakatakdang maghatid ng pinakamalaking sample na nakolekta mula sa isang asteroid patungo sa Earth noong Linggo. Pagkatapos ng pitong taong misyon, ang spacecraft ay magdadala ng hindi bababa sa isang tasa ng mga durog na bato na nakuha nito mula sa asteroid Bennu. Ang sample na ito ay inaasahang tumitimbang ng humigit-kumulang 250g (0.5lb) ng mga pebbles at alikabok, na mas malaki kaysa sa kutsarita o higit pa na ibinalik ng Japan mula sa dalawa pang asteroid.

Ang paghahatid na ito ay isang makabuluhang milestone sa paggalugad sa kalawakan dahil walang ibang bansa ang matagumpay na nakakuha ng mga piraso ng asteroid. Ang mga napreserbang time capsule na ito mula sa unang bahagi ng solar system ay nagtataglay ng mahalagang impormasyon tungkol sa pinagmulan ng Earth at buhay. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga sample ng asteroid na ito, nilalayon ng mga siyentipiko na makakuha ng mga insight sa mga proseso na humantong sa pagbuo ng ating planeta.

Ang OSIRIS-REx spacecraft ay nagsimula sa kanyang $1 bilyong misyon noong 2016 at nakarating sa Bennu noong 2018. Gumugol ito ng dalawang taon na lumilipad sa paligid ng asteroid, na naghahanap ng pinakamagandang lugar upang mangolekta ng mga sample. Noong 2020, matagumpay na nakarating ang spacecraft sa ibabaw ng Bennu at gumamit ng vacuum upang sumipsip ng alikabok at mga pebbles. Ang ilan sa mga materyal ay nakatakas sa kalawakan dahil sa isang jammed lid, ngunit ang natitirang mga sample ay na-secure sa isang kapsula.

Ang Bennu, na natuklasan noong 1999, ay humigit-kumulang kalahating kilometro ang lapad at pinaniniwalaang isang labi ng isang mas malaking asteroid. Ang masungit na itim na ibabaw nito ay natatakpan ng mga malalaking bato, at naniniwala ang mga siyentipiko na nagtataglay ito ng mga labi mula sa pagbuo ng solar system 4.5 bilyong taon na ang nakalilipas. Nagdudulot din ito ng potensyal na banta sa Earth, dahil maaari itong lumapit nang sapat upang bumangga sa ating planeta sa 2182. Ang pag-aaral ng Bennu ay makakatulong sa ating pag-unawa sa mga potensyal na pamamaraan upang ilihis ang mga naturang asteroid kung kinakailangan.

Sa pagdating nito, ang sample na kapsula ay ilalabas mula sa OSIRIS-REx spacecraft at parachute papunta sa disyerto ng Utah. Pagkatapos ay dadalhin ito sa Johnson Space Center ng NASA sa Houston para sa pagsusuri. Ang mga sample ay hahawakan nang may mahigpit na mga protocol upang maiwasan ang kontaminasyon at pag-aaralan sa isang nakatuong lab sa sentro.

Bilang karagdagan sa misyon ng OSIRIS-REx, ang NASA ay may dalawa pang patuloy na misyon ng asteroid. Ang mga misyong ito, sina Psyche at Lucy, ay makakatulong sa ating pag-unawa sa pagbuo at komposisyon ng mga asteroid. Ang kakayahan ng NASA na kunin at pag-aralan ang mahalagang mga sample ng asteroid na ito ay nagbibigay-daan sa amin na malutas ang mga misteryo ng ating solar system at ang pinagmulan ng buhay sa Earth.

(Mga Pinagmulan: NASA, ABC News)