Pinipili ng NASA ang Apat na Misyong nakatuon sa Araw para sa Pag-aaral ng Konsepto

Kamakailan ay inihayag ng NASA ang pagpili ng apat na maliliit na misyon ng explorer na tututuon sa pag-aaral ng Araw at ang kaugnayan nito sa Earth. Ang mga misyong ito ay naglalayon na palawakin ang aming pang-unawa sa heliophysics, na siyang larangang nagsasaliksik sa kalikasan ng Araw at ang mga epekto nito sa solar system.

Ang unang misyon, na kilala bilang Cross-scale Investigation of Earth's Magnetotail and Aurora (CINEMA), ay pag-aaralan ang istraktura at ebolusyon ng plasma sheet ng Earth. Ang siksik na layer ng space plasma na ito ay matatagpuan sa mga magnetic field na dumadaloy sa likod ng Earth. Sa pangunguna ni Robyn Millan mula sa Dartmouth College, ang misyon na ito ay gagamit ng isang constellation ng siyam na CubeSats sa sun-synchronous, mababang orbit ng Earth upang suriin kung paano naglilipat ng init at nagbabago ang mga magnetic field ng Earth sa paglipas ng panahon.

Ang misyon ng Chromospheric Magnetism Explorer (CMEx), na pinamumunuan ni Holly Gilbert mula sa National Center for Atmospheric Research, ay naglalayong maunawaan ang magnetic nature ng solar eruptions at tukuyin ang magnetic sources ng solar wind. Plano ng CMEx na makakuha ng tuluy-tuloy na mga obserbasyon ng solar magnetic field sa chromosphere, ang layer ng solar atmosphere nang direkta sa itaas ng nakikitang ibabaw ng Araw.

Samantala, ang Extreme ultraviolet Coronal Mass Ejection at Coronal Connectivity Observatory (ECCCO) na misyon, na pinamumunuan ni Katharine Reeves mula sa Smithsonian Astrophysical Observatory, ay makatutulong sa ating pag-unawa sa gitnang korona, ang dinamika ng mga sumasabog na kaganapan na umaalis sa Araw, at ang mga kondisyon na gumawa ng panlabas na streaming solar wind.

Panghuli, ang misyon ng Magnetospheric Auroral Asymmetry Explorer (MAAX), na pinamumunuan ni Michael Liemohn mula sa University of Michigan, ay naglalayong pahusayin ang aming pag-unawa sa kung paano kinokontrol ng electrodynamic coupling sa pagitan ng magnetosphere at ionosphere ng Earth ang daloy ng auroral na enerhiya.

Ayon kay Peg Luce, ang kumikilos na Heliophysics Division Director sa NASA Headquarters, ang mga seleksyon ng pag-aaral ng konsepto ng misyon na ito ay nangangako na magbigay ng mga bagong insight sa larangan ng heliophysics. Nag-aalok ang mga ito ng potensyal na sagutin ang mga matagal nang tanong habang binubuo ang pananaliksik at teknolohiya ng ating kasalukuyan at legacy na mga misyon.

