Isang Potensyal na Mapanirang Asteroid na Papalapit sa Daigdig: 2007 FT3

Natukoy kamakailan ng mga siyentipiko sa NASA ang isang asteroid na pinangalanang 2007 FT3 na maaaring magdulot ng banta sa Earth sa malapit na hinaharap. Bagama't hindi ito ang unang pagkakataon na natuklasan ng NASA ang naturang bagay, itinatampok nito ang patuloy na pagbabantay na kinakailangan sa pagsubaybay sa mga near-Earth asteroids (NEAs) at near-Earth comets (NECs) na may potensyal na magdulot ng malaking pinsala kung hindi masusubaybayan.

Ang 2007 FT3 ay unang naobserbahan noong 2007, ngunit sa kasamaang-palad, ang mga astronomo ay nawalan ng pagsubaybay sa tilapon nito pagkaraan ng ilang sandali. Sa isang observation arc na 1.2 araw lamang, nabigo ang mga target na obserbasyon na mabawi ang asteroid, at nanatili itong hindi nakikita hanggang ngayon. Ang posibleng muling paglitaw ng 2007 FT3 ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa epekto nito sa Earth.

Ayon sa NASA, ang 2007 FT3 ay may humigit-kumulang 0.0000087 porsyento (o 1 sa 11.5 milyon) na posibilidad na tamaan ang Earth noong Oktubre 2024. Mayroon ding hiwalay na posibilidad ng epekto sa Marso 2024, na may posibilidad na 0.0000096 porsyento (o 1 sa 10 milyon). Sa alinmang senaryo, ang asteroid ay maaaring maglabas ng enerhiya na katumbas ng pagsabog ng 2.6 bilyong tonelada ng TNT.

Bagama't ang parehong potensyal na epekto ay magreresulta sa makabuluhang pagkawasak sa rehiyon, ang antas ng pinsala ay hindi magiging sakuna sa buong mundo. Hinulaan ng NASA na ang 2007 FT3 ay pinakamalamang na mag-strike sa Oktubre 5, 2024, ngunit mayroon ding iba pang paparating na mga asteroid, gaya ng 29075 (1950 DA), na posibleng magdulot ng katulad na pagkawasak.

Mahalagang tandaan na patuloy na sinusubaybayan ng Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) ng NASA ang mga kilalang NEA at sinusubaybayan ang kanilang mga trajectory. Ang patuloy na pagsisikap na ito ay naglalayong tukuyin ang mga potensyal na banta at gumawa ng mga angkop na pamamaraan upang maiwasan ang anumang sakuna na banggaan. Habang ang posibilidad ng isang asteroid na bumangga sa Earth ay nananatiling mababa, ang mga siyentipiko ay nananatiling mapagbantay sa kanilang hangarin na maunawaan ang mga celestial na katawan na ito at protektahan ang ating planeta.

FAQ:

Q: Mayroon bang mataas na posibilidad na maapektuhan ng asteroid 2007 FT3 ang Earth sa 2024?

A: Tinatantya ng NASA ang posibilidad na humigit-kumulang 0.0000087 porsyento o 1 sa 11.5 milyon.

Q: Ano ang maaaring maging kahihinatnan kung ang 2007 FT3 ay tatama sa Earth?

A: Ang asteroid ay may potensyal na maglabas ng enerhiya na katumbas ng pagpapasabog ng 2.6 bilyong tonelada ng TNT, na nagreresulta sa pagkasira ng rehiyon ngunit hindi sa pandaigdigang sakuna.

Q: Mayroon bang iba pang mga asteroid na kasalukuyang nagbabanta?

A: Oo, isa sa naturang asteroid ay 29075 (1950 DA), na may 0.0029 na porsyento o 1 sa 34,500 na pagkakataong tumama sa Earth noong Marso 16, 2880.

Q: Paano tinutugunan ng NASA ang potensyal na banta na ito?

A: Masusing sinusubaybayan ng Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) ng NASA ang mga kilalang malapit-Earth na asteroid at kometa, sinusubaybayan ang kanilang mga trajectory at pagbuo ng mga diskarte upang maiwasan ang mga sakuna na banggaan.