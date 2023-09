Iminumungkahi ng Bagong Discovery ang Posibleng Karagatan ng Tubig sa Malayong Planeta

buod:

Nakagawa ang mga siyentipiko ng isang kapana-panabik na bagong pagtuklas na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng karagatan ng tubig sa K2-18 b, isang napakalaking exoplanet na matatagpuan maraming light-years ang layo mula sa Earth. Bagama't nananatiling hindi tiyak kung kayang suportahan ng karagatang ito ang buhay, ang paghahanap ay nagbukas ng mga nakakaintriga na posibilidad para sa mga matitirahan na mundo sa kabila ng ating solar system. Ang pagtuklas ay ginawa ng mga astronomo sa University of Cambridge na nagsuri ng data mula sa James Webb Space Telescope ng NASA. Natukoy nila ang pagkakaroon ng methane at carbon dioxide sa atmospera ng planeta, na nagpapahiwatig ng posibilidad ng isang ibabaw na natatakpan ng karagatan sa ilalim ng mayaman sa hydrogen na kapaligiran. Napansin din ng mga mananaliksik ang isang mas mahinang signal na maaaring magmungkahi ng pagkakaroon ng dimethyl sulfide, isang molekula na ginawa ng buhay sa Earth. Gayunpaman, kinakailangan ang karagdagang mga obserbasyon upang kumpirmahin ang paghahanap na ito. Nilinaw ng koponan na ang malaking sukat at temperatura ng K2-18 b ay maaaring gawin itong matitirahan, na may potensyal na mantle ng high-pressure na yelo at isang karagatan na masyadong mainit. Sa kabila ng mga caveat na ito, binibigyang-diin ng pagtuklas ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang ng magkakaibang mga kapaligirang matitirahan sa paghahanap ng extraterrestrial na buhay.

Kahulugan:

– Exoplanet: Isang planeta na umiikot sa isang bituin sa labas ng ating solar system.

– Methane: Isang kemikal na tambalan na binubuo ng isang carbon atom at apat na hydrogen atoms.

– Carbon dioxide: Isang walang kulay na gas na binubuo ng isang carbon atom at dalawang oxygen atoms.

– Dimethyl sulfide: Isang molecule na ibinubuga ng phytoplankton sa mga marine environment, at posibleng maiugnay sa biological activity.

Mga Pinagmulan: University of Cambridge, NASA

Natuklasan din ng mga mananaliksik ang isang mas mahinang signal na maaaring magpahiwatig ng pagkakaroon ng dimethyl sulfide, isang molekula na ginawa lamang ng buhay sa Earth. Gayunpaman, ang paghahanap na ito ay hindi pa makukumpirma, at ang mga karagdagang obserbasyon ay isasagawa gamit ang Webb telescope. Dahil sa malaking sukat at mataas na temperatura ng planeta, malamang na hindi ito matitirahan, dahil ang loob nito ay posibleng naglalaman ng mantle ng high-pressure na yelo at isang ibabaw ng karagatan na masyadong mainit.

Habang ang dating katibayan ng singaw ng tubig ay natagpuan sa iba pang mga exoplanet, ang pagtuklas na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga planeta na lampas sa ating solar system. Naniniwala ang mga astronomo na ang K2-18 b ay maaaring maging isang exoplanet na "Hycean", isang mundo ng karagatan na maaaring magkaroon ng buhay. Itinatampok ng mga natuklasang ito ang pangangailangang isaalang-alang ang isang hanay ng mga kapaligirang matitirahan sa paghahanap ng buhay na extraterrestrial.

Pinagmumulan:

– Unibersidad ng Cambridge

– NASA