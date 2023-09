Ang Perseverance Rover ng NASA ay Matagumpay na Nakagawa ng Oxygen sa Mars

Nagawa ng Perseverance rover ng NASA ang misyon nitong lumikha ng oxygen sa Mars gamit ang isang eksperimento na tinatawag na Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Ang matagumpay na demonstrasyon na ito ay maaaring magbigay ng daan para sa mga hinaharap na astronaut na magkaroon ng isang napapanatiling mapagkukunan ng makahinga na hangin at kahit na makagawa ng rocket fuel para sa isang paglalakbay pabalik sa Earth.

Isa sa mga hamon na kinakaharap ng mga astronaut sa Mars ay ang kakulangan ng breathable na hangin. Hindi tulad ng Earth, na may humigit-kumulang 21 porsiyentong oxygen sa kapaligiran nito, ang Mars ay may mas mababa sa isang porsiyentong oxygen at karamihan ay binubuo ng carbon dioxide. Ang MOXIE, isang instrumentong kasing laki ng microwave na sakay ng Perseverance rover, ay gumagamit ng electrolyzer device upang kunin ang oxygen mula sa kapaligiran ng Martian sa pamamagitan ng paghahati ng mga particle ng carbon dioxide. Nagreresulta ito sa paggawa ng purong oxygen at mga produktong basura tulad ng carbon monoxide.

Mula nang lumapag ang rover sa Jezero Crater sa Mars noong 2021, paulit-ulit na nagpapatakbo ang MOXIE ng mga eksperimento, na natapos ang huling pagtakbo noong nakaraang buwan. Nakagawa ito ng oxygen sa bilis na humigit-kumulang 12 gramo bawat oras, na nag-iipon ng kabuuang 122 gramo sa kabuuan. Ang halagang ito, katumbas ng kung ano ang hinihinga ng isang maliit na aso sa loob ng 10 oras, ay lumampas sa mga unang inaasahan ng mga siyentipiko at may kadalisayan na hindi bababa sa 98 porsiyento.

Ang oxygen na nabuo ng MOXIE ay hindi lamang nag-aalok ng potensyal para sa breathable na hangin ngunit maaari ding maging isang mahalagang sangkap sa paggawa ng rocket fuel. Kung wala ang gasolinang ito, ang mga astronaut ay mai-stranded sa Mars o aasa sa mga supply mission mula sa Earth. Tinatantya ng NASA na ang mga hinaharap na astronaut ay mangangailangan ng humigit-kumulang 25 hanggang 30 tonelada ng oxygen upang lumikha ng kinakailangang gasolina para sa isang paglalakbay pabalik.

Ang tagumpay ng NASA sa MOXIE ay nagpapakita ng pagiging posible ng pagkuha ng oxygen mula sa kapaligiran ng Mars at itinatampok ang kahalagahan ng pagbuo ng mga teknolohiya na gumagamit ng mga mapagkukunan sa ibang mga planeta. Ang pagtatatag ng isang pangmatagalang lunar presence, pagbuo ng isang lunar na ekonomiya, at sa kalaunan ay paglulunsad ng isang kampanya sa paggalugad ng tao sa Mars ay nakasalalay sa pagbuo at pagsubok ng mga naturang teknolohiya.

Ang tagumpay na ito ng Perseverance rover ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone sa paghahanap ng sangkatauhan para sa paggalugad at kolonisasyon sa kalawakan. Sa potensyal para sa paggawa ng oxygen at rocket fuel sa Mars, ang pangarap ng isang permanenteng presensya ng tao sa solar system ay mas malapit sa pagiging isang katotohanan.

