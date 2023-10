Ang Panganib ng Near-Earth Asteroids: Mga Pagsisikap ng Planetary Defense ng NASA

By

Ang dibisyon ng Planetary Defense ng NASA ay responsable para sa pagsubaybay at pag-detect ng mga asteroid na posibleng tumama sa Earth at magdulot ng malawakang pagkawasak. Bagama't tila nakakatakot ang gawain, ang mga kamakailang pagsulong sa teknolohiya ay naging posible upang masubaybayan at matukoy ang mga bagay na ito na malapit sa Earth.

Ang pinakabagong infographic na inilabas ng NASA ay nagbibigay liwanag sa kasalukuyang populasyon ng mga malapit sa Earth na asteroid. Noong Agosto 2023, may humigit-kumulang 32,000 kilalang asteroid na malapit sa ating planeta. Ang pag-detect sa mga asteroid na ito ay mahirap, dahil hindi sila naglalabas ng sarili nilang liwanag. Sa halip, umaasa ang mga teleskopyo sa sikat ng araw na sumasalamin sa kanilang mga ibabaw upang makita ang mga ito.

Ang pagsisikap na hanapin at subaybayan ang mga asteroid na ito ay kahanga-hanga, na may higit sa 405 milyong obserbasyon na isinumite ng parehong baguhan at propesyonal na mga astronomo sa Minor Planet Center, isang sentrong sentro ng diskarte sa pagtatanggol ng planeta ng NASA. Gayunpaman, ang infographic ay nagpapakita ng isang nakakagambalang katotohanan: mula sa 32,000 malapit sa Earth na mga asteroid, higit sa 10,000 ay mas malaki kaysa sa 140 metro ang lapad. Kung ang alinman sa mga ito ay bumangga sa Earth, maaari nilang mapuksa ang buong lungsod.

Upang ilagay ang sukat ng pagkawasak sa perspektibo, ang Chelyabinsk meteor na tumama sa Russia noong 2013 ay tinatayang hindi hihigit sa 20 metro ang lapad. Ang isang asteroid na pitong beses sa laki ay magiging mas mapangwasak, malamang na umabot sa lupa at magdulot ng malawakang pagkawasak. Depende sa lokasyon ng epekto nito, ang naturang asteroid ay posibleng kumitil ng milyun-milyong buhay.

Sa kabila ng kasalukuyang kakulangan ng mga kilalang asteroid sa isang collision course sa Earth, ang pinakanakababahala na istatistika sa infographic ay naniniwala ang mga eksperto ng NASA na mas mababa sa kalahati ng mga malapit sa Earth na asteroid na ganito ang laki ang natuklasan namin. Tinatayang mayroong higit sa 14,000 140-meter-wide asteroids na hindi pa matukoy, kasama ang humigit-kumulang 50 1-kilometer-wide asteroids.

Ang komunidad ng pagtatanggol sa planeta, na binubuo ng iba't ibang organisasyon, ay nakatuon sa pagpapabuti ng ating pang-unawa sa mga potensyal na banta na ito. Ang infographic ay nagsisilbing paalala ng pangangailangang ipagpatuloy ang paghahanap at pagsubaybay sa mga malapit-Earth na asteroid na ito. Ang bawat pagsusumikap, kabilang ang pagpapakalat ng impormasyon sa pamamagitan ng infographics, ay maaaring makatulong na magbigay ng inspirasyon sa mga indibidwal na sumali sa paghahanap para sa mga potensyal na mapanganib na mga bagay sa langit.

Pinagmulan: Universe Ngayon