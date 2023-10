Ang Mahiwagang Jet Stream ng Jupiter ay Natuklasan ng James Webb Space Telescope ng NASA

By

Ang James Webb Space Telescope ng NASA ay nakakuha ng isang imahe ng isang hindi kilalang tampok sa kapaligiran ng Jupiter. Ang imahe ay nagpapakita ng isang high-speed jet stream na sumasaklaw ng higit sa 3,000 milya at nakaupo sa itaas ng mga pangunahing cloud deck sa ekwador ng Jupiter.

Ang nangungunang may-akda na si Ricardo Hueso ng Unibersidad ng Basque Country sa Bilbao, Spain, ay nagpahayag ng pagkagulat sa natuklasan, na nagsasabi, "Ang palagi nating nakikita bilang malabong ulap sa kapaligiran ng Jupiter ay lumilitaw na ngayon bilang malulutong na mga tampok na maaari nating subaybayan kasama ng mabilis na planeta. pag-ikot.”

Ang jet stream ay kumakatawan sa isang dynamic at mabilis na gumagalaw na sistema ng panahon sa Jupiter. Ang paghahanap na ito ay nagbibigay ng bagong liwanag sa masalimuot at patuloy na nagbabagong kapaligiran ng mga higanteng gas tulad ng Jupiter.

Ang larawang nakunan ng James Webb Space Telescope ay nagbibigay ng mga nakamamanghang detalye ng mga tuktok ng ulap, aurorae, at malabong mga singsing ng Jupiter. Ito ay bahagi ng isang mas malaking pag-aaral na isinagawa ng NASA upang maunawaan ang masalimuot na mga proseso at tampok ng gas giant.

Ang pagkatuklas ng jet stream ay nagdaragdag sa ating kaalaman sa atmospheric dynamics ng Jupiter at nagtatampok sa kahalagahan ng mga advanced na teleskopyo tulad ng James Webb Space Telescope sa paglutas ng mga misteryo ng ating uniberso.

(Pinagmulan: NASA)

Kahulugan:

– Jet Stream: Isang mataas na bilis, makitid na agos ng hangin na matatagpuan sa kapaligiran ng Earth, na kadalasang responsable para sa mga pattern ng panahon at paggalaw ng hangin.

– Gas Giant: Isang malaking planeta na pangunahing binubuo ng hydrogen at helium, tulad ng Jupiter at Saturn.

Pinagmumulan:

– NASA: https://www.nasa.gov/