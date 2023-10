Bagong Larawan mula sa NASA Nagpapakita ng Annular Solar Eclipse Sa Hilagang Amerika

Ang isang kamakailang larawan na inilabas ng NASA ay nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang sandali nang ang milyun-milyong Amerikano ay nakasaksi ng annular solar eclipse noong ika-14 ng Oktubre. Ang larawan, na nakunan ng EPIC imager ng NASA sakay ng Deep Space Climate Observatory, ay nagpapakita ng pagdidilim ng Earth habang ang buwan ay dumadaan sa harap ng araw.

Ang isang annular solar eclipse ay nangyayari kapag ang anino ng buwan ay tumatawid sa Earth, na lumilikha ng isang "ring of fire" na epekto para sa mga nasa tamang lugar sa tamang oras. Ang partikular na eclipse na ito ay makabuluhan dahil tumawid ito sa Estados Unidos, isang bagay na hindi pa nangyari mula noong 2012.

Ang imahe ay kinuha mula sa isang punto na halos 1.5 milyong kilometro mula sa Earth, sa pagitan ng araw at ng ating planeta. Ang pananaw na ito ay ginagawang mas maliit ang buwan sa kalangitan kaysa sa aktwal na hitsura nito. Nagsimula ang eclipse path sa Oregon at lumipat sa timog-silangan, na may visibility sa Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas, bahagi ng California, Idaho, Colorado, at Arizona.

Naganap ang full eclipse shadow noong 11:58 am Central Daylight Time at makikita lamang ng mga gumagamit ng tamang eyewear. Mahalagang protektahan ang iyong mga mata kapag tumitingin ng solar eclipse upang maiwasan ang pinsala.

Habang ang susunod na naka-iskedyul na annular eclipse sa US ay nakatakda sa Hunyo 21, 2039, isang kabuuang solar eclipse ang magpapadilim sa kalangitan mula Texas hanggang Maine sa Abril 8, 2024. Abangan ang mga kamangha-manghang celestial na kaganapang ito!

