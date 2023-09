Hinulaan ng NASA ang Pagkakataon ng Asteroid Bennu na tumama sa Earth, Potensyal na makaapekto sa Lugar sa Sukat ng Texas

By

Ang mga siyentipiko ng NASA ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa posibilidad ng asteroid Bennu na bumangga sa Earth sa hinaharap, na nagdudulot ng potensyal na banta sa isang lugar na kasing laki ng Texas. Ang Bennu ay isang Near-Earth Object (NEO) na dumadaan sa planeta humigit-kumulang bawat anim na taon at nasa ilalim ng obserbasyon mula noong natuklasan ito noong Setyembre 1999.

Ayon sa mga eksperto, may posibilidad na madaanan ni Bennu ang isang "gravity keyhole," na binabago ang trajectory nito at inilagay ito sa isang banggaan sa Earth sa taong 2182. Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng OSIRIS-REx science team ay nagmumungkahi na si Bennu ay may 0.037% na pagkakataon (1 sa 2,700) na tamaan ang Earth, depende sa susunod nitong paglipad sa 2135.

Ang masa at sukat ng Bennu asteroid ay makabuluhang mas maliit kumpara sa asteroid na naging sanhi ng pagkalipol ng mga dinosaur 66 milyong taon na ang nakalilipas. Ang Bennu ay sumusukat lamang ng isang-katlo ng isang milya ang lapad, halos kasing laki ng tatlong bloke ng lungsod. Sa kabila ng mas maliit na sukat nito, ang epekto ng Bennu sa Earth ay maglalabas ng enerhiya na katumbas ng 1,200 megatons, na 24 beses na mas malakas kaysa sa anumang gawa ng tao na sandatang nuklear.

Si Davide Farnocchia, ang pinuno ng pag-aaral mula sa Center for Near-Earth Object Studies, ay nagkomento sa katumpakan ng mga kalkulasyon ng tilapon ng asteroid. Ang data ng OSIRIS-REx ay nagbigay ng mas tumpak na impormasyon, na nagpapahintulot sa mga siyentipiko na subukan ang mga limitasyon ng kanilang mga modelo at tumpak na mahulaan ang hinaharap na trajectory ng Bennu hanggang 2135.

Bagama't itinuturing na mababa ang pagkakataon ng Bennu na makabangga sa Earth, ang patuloy na pagsubaybay at karagdagang pag-aaral ng asteroid ay magiging mahalaga upang magbigay ng mas mahusay na pag-unawa sa magiging landas nito. Sa mga pagsulong sa teknolohiya at higit pang pananaliksik, umaasa ang mga siyentipiko na bumuo ng mga estratehiya para mabawasan ang mga potensyal na epekto ng asteroid at mapangalagaan ang ating planeta sa hinaharap.

