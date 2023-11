Ang Kamangha-manghang Tanawin ng Airglow at Buwan ng Earth mula sa Kalawakan

Isang nakamamanghang larawan mula sa kalawakan ang bumalot sa internet, na nagpapakita ng kahanga-hangang kagandahan ng ating planeta. Nakunan ng International Space Station (ISS) ng NASA noong Nobyembre 14, ang nakakaakit na larawang ito ay nagha-highlight sa kaakit-akit na 'airglow' phenomenon ng Earth na may magandang pagkinang sa itaas ng buwan.

Ang Airglow ay tumutukoy sa mahinang paglabas ng liwanag ng kapaligiran ng Earth sa gabi. Ito ay nangyayari kapag ang mga molekula sa atmospera ay nasasabik ng solar radiation sa araw at pagkatapos ay naglalabas ng enerhiyang iyon bilang kumikinang na liwanag sa gabi. Bagama't hindi ito nakikita ng mata mula sa ibabaw, nasaksihan ng mga astronaut na sakay ng ISS ang ethereal na palabas na ito mula sa kalawakan at naging mabait silang ibahagi sa amin ang kanilang mga kahanga-hangang larawan.

Inilalarawan ng litrato ang maselan na sayaw sa pagitan ng airglow ng Earth at ng matahimik na ningning ng buwan. Sa pamamagitan ng atmospheric phenomenon ng planeta na nagpinta sa kalangitan na may malambot na berdeng kulay, ang buwan ay nagdaragdag ng dagdag na ugnayan ng kagandahan, na nagbibigay-liwanag sa kadiliman sa banayad nitong kinang. Ang kaibahan sa pagitan ng matingkad na airglow at ng maputlang liwanag ng buwan ay lumilikha ng isang tunay na celestial na tanawin - isang pagsasanib ng cosmic wonder at katahimikan.

Ang pambihirang larawang ito ay hindi lamang nagpapakita ng kahanga-hangang kagandahan ng ating planeta ngunit nag-aalok din ng sariwang pananaw sa kalawakan at kababalaghan ng uniberso. Ito ay nagsisilbing paalala ng mga kahanga-hangang tanawin na masasaksihan lamang mula sa mataas na lugar ng kalawakan, na pumukaw sa ating pagkamausisa at pagkamangha.

FAQ:

Q: Ano ang airglow?

A: Ang Airglow ay tumutukoy sa mahinang paglabas ng liwanag ng kapaligiran ng Earth sa gabi. Ito ay nangyayari kapag ang mga molekula sa atmospera ay nasasabik ng solar radiation sa araw at pagkatapos ay naglalabas ng enerhiyang iyon bilang kumikinang na liwanag sa gabi.

Q: Paano nakunan ang larawan?

A: Ang larawan ay kuha ng International Space Station (ISS) ng NASA noong Nobyembre 14.

Q: Maaari bang makita ang airglow mula sa ibabaw ng Earth?

A: Hindi, ang airglow ay hindi nakikita ng mata mula sa ibabaw. Gayunpaman, maaari itong maobserbahan at makuha ng mga astronaut mula sa kalawakan.