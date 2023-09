Ang New Horizons at Hubble Telescope ay Nagtutulungan para Pagmasdan ang Uranus at Neptune

Ang New Horizons spacecraft, na sikat sa paglipad nito sa Pluto noong 2015, ay nagsisimula sa isang bagong misyon upang obserbahan ang Uranus at Neptune. Ang dalawang malalayong planeta na ito ay ang pinakakaunting binibisita sa ating solar system at nagpapakita ng natatanging pagkakataon para sa mga siyentipiko na mangalap ng higit pang impormasyon tungkol sa kanila. Upang tumulong sa gawaing ito, nakikipag-ugnayan ang NASA sa mga amateur na astronomo upang isumite ang kanilang mga obserbasyon sa Uranus at Neptune.

Tanging ang Voyager 2 lamang ang nakabisita sa Uranus at Neptune sa nakaraan, na ginagawang limitado ang impormasyong mayroon tayo tungkol sa mga planetang ito. Gayunpaman, ang New Horizons ay nagbibigay ng backward-looking view ng mga planeta mula sa posisyon nito sa Kuiper Belt, kung saan naninirahan si Pluto. Ang Hubble Space Telescope ay magmamasid sa mga nag-iilaw na gilid ng mga planeta, habang ang New Horizons ay kukuha ng mga larawan ng kanilang madilim na panig, habang ang Araw ay nasa di kalayuan.

Ang mga amateur na obserbasyon ay mahalaga sa pagpipinta ng kumpletong larawan ng mga planeta, dahil masusubaybayan nila ang mga katangian tulad ng mga maliliwanag na katangian sa mga atmospheres ng Uranus at Neptune. Sa limitadong oras ng pagmamasid para sa New Horizons at Hubble, ang amateur data ay maaaring patuloy na mapabuti ang aming pag-unawa sa mga malalayong mundong ito.

Upang mag-ambag, maaaring mag-post ang mga baguhang astronomo ng kanilang mga larawan ng Uranus at Neptune online gamit ang hashtag na #NHIceGiants sa X (dating kilala bilang Twitter) o Facebook. Bilang kahalili, ang mga larawan ay maaaring isumite online na may kaugnay na impormasyon tulad ng petsa, oras, at filter na bandpass na ginamit.

Ang Uranus at Neptune ay kasalukuyang nakikita sa halos buong gabi, kung saan ang Uranus ay tumataas at lumulubog nang mas maaga kaysa sa Neptune. Ang Uranus ay matatagpuan sa konstelasyon ng Aries sa pagitan ng Jupiter at ng Pleiades, habang ang Neptune ay nasa timog-kanlurang Pisces. Ang pagmamasid sa malalayong planetang ito ay nangangailangan ng pasensya at isang magandang teleskopyo, ngunit sulit ang pagsisikap na palawakin ang ating kaalaman sa pinakamalayong mundo ng solar system.

Pinagmumulan:

– NASA

– AngSkyX